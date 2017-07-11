Жилой микрорайон «М-14» находится в Приволжском районе, недалеко от РКБ, и состоит из четырех новых домов.

В Казани началось заселение 255-квартирного жилого дома, который завершает первую очередь микрорайона «М-14». Жилой микрорайон находится в Приволжском районе, недалеко от РКБ, и состоит из четырех новых домов – трех 255-квартирных и одного 89-квартирного. «Подрядчик – компания "Ак Таш", технический заказчик – Управление капитального строительства и реконструкции Казани, инвестор-застройщик – Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан. Дома построены по программе социальной ипотеки, что позволило обеспечить жильем 854 семьи», – рассказала руководитель группы информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ Гузель Рахматуллина.

Она пояснила, что с 2005 по 2016 год по программе соципотеки жилье получили более 65 тысяч семей. В 2017 году по жилищным программам было построено 80 домов на 3500 квартир, из них семь домов в Казани. Один из новоселов последнего дома первой очереди микрорайона «М-14» – детский психолог в школе Римма Сайфутдинова. До получения собственной двухкомнатной квартиры ей приходилось снимать с двумя детьми комнату в 65 квадратных метров. «Все, что ждали, уже забылось, сегодня самый прекрасный день, для нас начинается новый год, мы получаем ключи от удобной красивой чистой квартиры, хоть сейчас можно заезжать. Мы искренне благодарны и нашему первому Президенту Минтимеру Шаймиеву, что создал такую программу для бюджетников, когда можем получить жилье по доступной цене, и Рустаму Минниханову, и исполнительному директору Госжилфонда Талгату Абдуллину», – поделилась впечатлениями счастливая обладательница нового жилья.

Договор на получение квартиры она заключила в 2015 году, жилье получила спустя два года. Римме предстоит выплачивать ипотеку 22 года – так, до 15 августа ей нужно внести десять тысяч рублей. Постепенно сумма платежа будет увеличиваться. «Главное сейчас – это решить вопрос с дорогой, пустить общественный транспорт, построить школы, детсады. Но основное, что волнует всех, – это отсутствие транспорта», – признается мама двоих детей. К слову, детский сад на территории микрорайона уже вовсю работает, строительство школы в планах.

Квартиры строят с условием, чтобы они были максимально комфортными для проживания. «По программе "Чистая вода" во всех квартирах есть не только вода из водопровода, но и питьевая. В квартирах работает автоматическая система считывания показателей счетчиков. В каждой комнате и подъезде установлены датчики дыма, чтобы поддерживать пожарную безопасность во всем доме», – пояснила руководитель группы информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ Гузель Рахматуллина.