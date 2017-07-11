Главной площадкой соревнований станет акватория Казанки возле Кремлевской набережной. База авиатехники «Казань-Ринг» будет находиться на территории футбольного стадиона «Казань-Арены». Отсюда и будут стартовать самолеты. Полеты пройдут в диапазоне высот от 50 до 25 метров над землей. Их маршрут — от моста Миллениум до Кремлевской дамбы. Это мероприятие обещает быть очень зрелищным.

Трасса авиагонок будет хорошо просматриваться со всех сторон. Для этого улица Сибгата Хакима на время проведения соревнований будет пешеходной. 

Все финансовые издержки по проведение авиагонок возьмут на себя компания Red Bull и спонсоры. Казань в этом плане остается только в выигрыше – привлечение туристов, мировая известность столице Татарстана, а для горожан и туристов бесплатное зрелище мирового уровня.