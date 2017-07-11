22-23 июля в Казани состоится чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Это событие для нашего города, так как подобное мероприятие проходит впервые не только в республике, но и в России в целом, заявил на пресс-конференции, посвященной этой теме, по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Главной площадкой соревнований станет акватория Казанки возле Кремлевской набережной. База авиатехники «Казань-Ринг» будет находиться на территории футбольного стадиона «Казань-Арены». Отсюда и будут стартовать самолеты. Полеты пройдут в диапазоне высот от 50 до 25 метров над землей. Их маршрут — от моста Миллениум до Кремлевской дамбы. Это мероприятие обещает быть очень зрелищным.

Трасса авиагонок будет хорошо просматриваться со всех сторон. Для этого улица Сибгата Хакима на время проведения соревнований будет пешеходной.

Все финансовые издержки по проведение авиагонок возьмут на себя компания Red Bull и спонсоры. Казань в этом плане остается только в выигрыше – привлечение туристов, мировая известность столице Татарстана, а для горожан и туристов бесплатное зрелище мирового уровня.