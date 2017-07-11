Вопрос о строительства новой телевышки должен быть решен в течение года, поскольку у ныне действующей башни через 5-10 лет истечет гарантийный срок. Сегодня об этом рассказал Владимир Якимов, директор филиала РТРС «РТПЦ РТ», сообщает ИА «Татар-информ».

Глава ведомства сообщил, что новая телевышка станет и многофункциональным арт-объектом. Туда, к примеру, смогут попасть туристы и с высоты полюбоваться на казанские просторы, а также приобрести сувениры и даже отобедать. Среди вариантов размещения новой телевышки рассматривается площадка по улице Троицкий лес, Высокогорский, Верхнеуслонский и другие соседние районы.

Строительство телебашни рассматривается в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания в России. В республике построено 87 станций ЦЭТВ, хотя изначально планировалось 130. Однако специалисты сочли это количество достаточным для охвата цифровым вещанием населения. Сейчас этот показатель составляет 98,6 процента жителей Татарстана.

«В целом, на ФЦП по постановлению Правительства заложено около 160 миллиардов. Из них где-то половина средств идет из бюджета. Финансирование все идет через нашу генеральную дирекцию, — сообщил Владимир Якимов. — Мы приблизительно прикидываем цифры, и пока ФЦП не закончена, мы думаем, что для нашего региона она где-то в сумму около миллиарда рублей обойдется, потому что это поставка оборудования, это новые площадки, это новые мачты, башни».

До конца текущего года в республике завершится монтаж оборудования для передачи телеканалов второго цифрового пакета. Полный запуск второго мультиплекса состоится не раньше принятия решения об отключении аналогового телевидения.

«По второму мультиплексу у нас из 87 объектов на 53-х оборудование уже стоит, сейчас мы получаем оставшиеся передатчики, и второй мультиплекс будет включаться уже на будущий год, как мы планируем, когда будет полностью принято отключение аналогового телевидения», — заметил Владимир Якимов.