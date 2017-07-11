За 2017 год татарстанским инвалидам выдали более 8 млн изделий технической реабилитации на общую сумму 400 млн рублей. Компенсационные выплаты составили 45 млн рублей. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин

Федеральные льготники по закону могут бесплатно получить основные и малые вспомогательные реабилитационные средства: трости, костыли, ходунки, кресла-коляски, протезы верхних и нижних конечностей, бандажи, противопролежневые матрацы, слуховые аппараты и т. д.

Законом установлены нормативные суммы на различные категории средств. Если стоимость купленных товаров меньше указанной – инвалид получает 100% компенсации, в противном случае – установленный законом максимум для данной категории.

Общий порядок получения возможности обеспечения вышеуказанными товарами состоит в следующих шагах: через поликлинику или онкологический диспансер по месту прописки пациент получает направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) для оформления группы инвалидности на основании выписки из больницы. После получения справки об инвалидности и ИПР с указанными сведениями по необходимым изделиям требуется обращение в центр социального обслуживания (ЦСО) или районное отделение федерального Фонда социального страхования по месту жительства. На основании описанных документов пациента ставят на учёт и либо бесплатно выдают ТСР по рекомендациям ИПР, либо решением врачебной комиссии оформляют договор для самостоятельного приобретения товаров.

Кроме этого, с 2016 года Фонд социального страхования по Татарстану принял обязательства по обеспечению граждан санаторно-курортными путевками и техническими средствами реабилитации. Чтобы получить путевку в санаторий-профилакторий, сначала нужно получить справку из поликлиники по Форме 070У. С ней прийти в Филиал ФСС по месту жительства и написать заявление.

«Это и трости, и костыли, и коляски, средства абсорбции, мочеприемники – мы занимаемся обеспечением данных средств реабилитации либо компенсируем, если данные изделия были куплены инвалидами за свой счет. В 2017 году было выдано свыше 7 млн абсорбирующего белья. Мы стараемся максимально информировать наших граждан, тем не менее, часто возникают вопросы: многие татарстанцы не знают, какие средства реабилитации могут получить», – рассказал Рамиль Гайзатуллин.

О том, как в Татарстане облегчают жизнь инвалидам и помогают реабилитироваться – рассказывает семья Кондыревых. Игорь Кондырев попал в ДТП, после этого стал инвалидом. Долгое время молодой человек провел в реанимации, перенес множество операций и искусственную кому. Но это не мешает ему вести активный образ жизни – встречаться с друзьями и даже заниматься физкультурой. Игоря поддерживает любящая супруга Аделя. Игорь, кстати, женился в инвалидном кресле.

За время реабилитации казанец получил свыше сотни тысяч рублей компенсационных выплат от ФСС по РТ. Кресла-коляски он приобретал уже самостоятельно, тщательно выбирая необходимые именно при его сложном диагнозе – осложненный перелом-вывих С-5 позвонка с верхним парапарезом, нижней параплегией.

По словам Адели и Игоря, к ним часто обращаются в соцсетях другие татарстанские инвалиды, спрашивая их о том, на какую помощь они могут рассчитывать от Федерального фонда соцстрахования, могут ли получать путевки в санатории, средства технической реабилитации. Молодые люди стараются помочь другим колясочникам, рассказывая об их правах.

В данный момент ФСС по РТ планирует увеличить свое присутствие в социальных сетях, чтобы оперативно отвечать на вопросы инвалидов в режиме онлайн.

В фонде работает горячая линия:

- по реализации пилотного проекта "Прямые выплаты" - (843) 293-60-72, а также в филиалах ГУ-РО ФСС РФ по РТ;

- по обеспечению инвалидов ТСР, ПОИ и санаторно-курортным лечением - (843) 221-50-99, а также в филиалах ГУ-РО ФСС РФ по РТ;

- по порядку оформления и выдачи листков нетрудоспособности - (843) 292-33-80, 221-51-03;

- по вопросам финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами – (843) 221-50-56.