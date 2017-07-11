Благодаря мерам прокурорского реагирования 188 работникам сельскохозяйственного предприятия республики выплачена задолженность по заработной плате.

Прокуратура Муслюмовского района РТ выявила факт невыплаты зарплаты 188 работникам общества с ограниченной ответственностью ООО «Ик». Долг по оплате труда за февраль-март 2017 года составил более 1,8 млн рублей. При этом работодатель скрыл задолженность по заработной плате от органов статистики.

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»), ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ («Предоставление недостоверных первичных статистических данных»). Правонарушитель подвергнут штрафу на общую сумму 20 тыс. рублей в доход государства.

Кроме того, в адрес директора предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Главный бухгалтер и экономист привлечены к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия восстановлены - долг по оплате труда им выплачен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.