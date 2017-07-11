«Я дачница с многолетним стажем и с некоторых пор задалась вопросом: как влияет бытовая химия, используемая при стирке и для мытья посуды, на почву и водоемы? Многие из нас все лето живут на дачах, следовательно, стирают и моют, выливают воду в землю. А у нас в товариществе, между прочим, пробурена артезианская скважина. Возможно ли, что вредная химия попадет в нее и отравит воду?»

На вопрос читательницы отвечает микробиолог, ведущий инженер биофака КФУ Таскира Мельникова:

- Поверхностно активные вещества (ПАВ), входящие в состав моющих средств, конечно, почве вредны. Они с грунтовыми водами обязательно попадают в водоемы, нарушая их экологию. Микроорганизмы почвы и воды могут разрушать эти вещества. Но все зависит от состава почв, которые бывают песчаными, глинистыми и т. п., состава микрофлоры, температуры и многих факторов. И, главное, от количества ПАВ, попавших в почву. Если их немного, то микробы почвы могут все постепенно разрушить.

Еще одна составляющая моющих средств - фосфаты. Эти соли хорошо растворяются в воде и могут далеко распространяться от того места, где вылили загрязненную воду. И ПАВ этому распространению способствуют. До определенного уровня фосфаты - удобрение. Если их много, то, попав в водоем, они провоцируют развитие сине-зеленых водорослей, от которых вода зацветает.

Большинство моющих веществ имеют щелочной рН. Если почва кислая, то это некоторым образом способствует ее ощелачиванию. Большинство растений любят нейтральную почву, а щелочная почва обычно их губит.

В любом случае в условиях, когда нет системы очистки, лучше пользоваться простым мылом, а для мытья посуды - природными средствами: содой, горчицей и т. п.

Что касается глубины артезианских скважин, то она начинается от 20 - 25 м и заканчивается 500 м.