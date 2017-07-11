«Самый лучший папа» - так, наверное, каждый может сказать о своем отце. Вот и я решила рассказать о человеке, который очень много значит в моей жизни. Илья Александрович Матвеев. Для кого-то он дядя Илья, для кого-то просто Илюша, а мне и моим братьям посчастливилось называть его папой.

Есть такое высказывание, что настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Это выражение целиком и полностью относится к нашему папе. Он сам построил дом, в котором все сделал своими руками. Мы были еще детьми, но по возможности старались помогать. Помню, как однажды холодным ноябрьским вечером мы всей семьей доделывали потолок в бане. Никто без дела не остался. Около родительского дома есть прекрасный сад. Деревья и кустарники в нем мы также сажали всей семьей. И сейчас, по прошествии лет, приятно видеть пышное цветение в этом саду. Вишня в нем самая вкусная, яблоки самые сочные и сладкие, а слива самая ароматная. Что касается третьей части вышеприведенного высказывания, то мама с папой перевыполнили программу: воспитали двух сыновей, а потом родилась я - их дочь.

Я часто вспоминаю наше детство. Несмотря на трудности, родители делали все возможное, чтобы мы были счастливы. Мы не ездили по заграничным курортам, как нынешние дети, зато ходили в походы, исследовали пещеры и штольни, рыбачили - как летом, так и зимой, катались в овраге на санках... Много всего хорошего можно вспомнить. И самое главное - все это мы делали вместе с папой.

Родители своим примером показывали и показывают сейчас, какой должна быть семья, на чем должны строиться отношения между мужем и женой. А самое главное - всегда по возможности нужно помогать своим близким и родным в любой ситуации, без малейшего упрека в будущем.

В этом году 13 июня у нашего папы был юбилей - ему исполнилось 50 лет. Хочется пожелать ему здоровья, счастья, долгих лет жизни. А еще хочется сказать огромное человеческое спасибо нашим папе и маме. Мы вас очень сильно любим!