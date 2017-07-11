1942-й, второй год идет война. Когда папа уходил на фронт, мне было всего 2,5 года. Я плохо помню то время, но один момент остался в памяти навсегда. Когда папа уходил на войну, он нес меня на руках по всей улице Хороводной, на которой мы тогда жили. А перед этим мы еще навещали тяжелобольного дедушку, и папа давал ему пить из ложки. В семье я была третьей, младшей. Мама носила под сердцем четвертого ребенка. Тогда мы еще не знали, что видим дорогого нам человека в последний раз.

Папа пропал на войне без вести. Но я не оставляла надежды хотя бы что-то узнать о его боевом пути. Благодаря многолетним поискам в архивах, военных комиссариатах удалось узнать, что мой папа Зиннат Хабибуллович Хабибуллин погиб под Ленинградом 11 апреля 1943 года и занесен в Книгу Памяти погибших и захороненных на территории Тосненского района Ленинградской области защитников Отечества.

Я очень хотела попасть на могилу своего отца, и вот недавно мой старший внук, который заканчивал военную академию в Санкт-Петербурге, устроил поездку на братское захоронение в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Чувства, переполнявшие мою душу в тот момент, сложно описать словами. В центре мемориала возвышается фигура солдата с непокрытой головой, он будто скорбит по воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. А на одной из мемориальных плит с именами погибших в Красноборской операции увековечено имя моего папы Зинната Хабибулловича Хабибуллина. Увидев знакомую фамилию, я не смогла сдержать слез...

Я плохо помню своего отца, а братишка Равиль никогда его не видел. Но несомненно одно: наш папа - настоящий герой, потому что мужественно встал на защиту Родины в тяжелейшие для нее годы. И наш долг - помнить об этом.