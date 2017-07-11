Мы с сестрой родились в середине 90-х годов, когда страна разваливалась у всех на глазах. Завод, на котором работал наш папа Юрий Петрович, обанкротился. Работу найти было тяжело. И тогда наши родители решили, что мама выйдет на работу, а папа будет сидеть дома с двумя дочерьми. Мне тогда было 3 месяца, а сестре 1,8 месяца.

Папа взял на себя все заботы: стирал пеленки, гладил их, готовил еду, гулял с нами, возил нас в больницу в другой район. Не каждая женщина может справиться с двумя детьми, а наш папа - молодец! Он всегда старался уделить нам внимание, помогал с домашними заданиями в школе, все свободное время проводил с семьей, будь то совместные походы в цирк и зоопарк или летний отдых.

И никогда папа нас не обижает. Мы очень любим его и ценим. Папочка, дай Бог тебе здоровья и долгих лет жизни!