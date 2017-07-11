Папа - солнца луч,

Он везде согреет.

Даже среди туч

Он любовью греет...

Мы с моей сестренкой очень любим и уважаем своего папу. Он наш защитник, с ним всегда весело и интересно. Папа покупает нам сладости, мороженое. Вместе мы ходим в кино, парк аттракционов, гуляем по городу, а в праздники или выходные делаем на природе шашлыки. Еще мой папа очень вкусно готовит плов. Если приезжают гости, то все ждут его фирменного блюда.

Папа очень трудолюбивый, он построил нам дом, баню, беседку. На праздники он дарит нам подарки, а мы с сестренкой очень радуемся всему, что он для нас делает. Летом мы ездим с семьей купаться, и папа играет и веселится с нами в воде. Я и моя сестренка учимся в музыкальной школе, и папа всегда приходит на наши концерты, выступления. Он заботится о нас, помогает в трудные минуты. Мы за ним как за каменной стеной.

Я люблю своего папу, и очень хорошо, что он у меня есть. Цените и любите родителей, чаще проводите время вместе и общайтесь с ними.