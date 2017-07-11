9 июля в городе Кракове (Польша) решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Татарстане включены в Список Всемирного наследия.

От имени Российской Федерации на заседании сессии выступил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Он поблагодарил председателя 41-й сессии, членов Комитета Всемирного наследия, Центра Всемирного наследия, консультативные органы ЮНЕСКО за поддержку включения объектов острова-града Свияжск в Список ЮНЕСКО:

- В этом мы видим признание всемирной универсальной ценности исторических сокровищ Успенского собора - фресок ХVI века. Не случайно, что в Республике Татарстан уже есть два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый - это Казанский кремль, где рядом расположены православный собор и мусульманская мечеть. Второй - древний город Болгар, где официально был принят ислам. А сегодня принимается третий - жемчужина христианства - Успенский собор и монастырь Свияжска. Эти три объекта - проявление мудрой политики руководства Татарстана по укреплению мира и согласия между разными религиями, что особенно актуально в сегодняшнем мире, полном конфликтов на религиозной почве. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить делегацию Республики Татарстан за профессиональную работу по подготовке номинации, - отметил Кузнецов.

Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря - памятника архитектуры XVI - XIX вв. Строительство собора осуществлялось в 1556 - 1560 гг. псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В интерьере собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI - начала XVII века площадью 1080 кв. м, иконостас с иконами XVI - XVII вв. Фресковый и архитектурный ансамбль являются отражением нового направления в русском искусстве.

Номинационное досье «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск» представлено в Комитет Всемирного наследия в начале прошлого года. Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде Свияжск, в том числе в Успенском монастыре, и подготовка номинационного досье проведены при содействии республиканского фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову за внимание к сохранению памятников истории и культуры в Республике Татарстан, поддержку заявки по включению Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Президента РТ.