В последнее время в Управление Росреестра Татарстана все чаще поступают вопросы от граждан о том, нужно ли в срочном порядке проводить межевание земельных участков и что будет, если его не провести.

Специалисты Управления Росреестра по РТ поясняют, что процедура уточнения границ земельного участка предназначена для тех случаев, когда права на земельный участок оформлены: есть кадастровый номер земельного участка и правоустанавливающий документ. Однако границы и площадь земельного участка имеют статус «неуточненные», т. е. они не установлены в соответствии с требованиями законодательства. В основном это земельные участки, которые были предоставлены для ведения садоводства, личного подсобного или дачного хозяйства, а также огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Если границы участка не уточнены, необходимо обращаться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Уточнение границ проводится с выездом инженера на местность и согласованием границ с правообладателями смежных земельных участков. Процедура гарантирует дальнейшее правомерное использование земельного участка.

Надо отметить, что в настоящее время российское законодательство не обязывает владельцев земельных участков проводить процедуру межевания. Соответственно никакие штрафные санкции (о которых, кстати, упоминают в своих рассылаемых письмах фирмы, навязывающие гражданам за баснословные суммы проведение кадастровых работ) к собственникам земельных участков не могут быть применены.

Процедуру по межеванию земельного участка если и нужно проводить, то прежде всего для собственного спокойствия и наведения порядка в личном хозяйстве, поскольку это позволит определить границы участка и отразит их в ЕГРН. Ведь именно из-за отсутствия четких границ земельного участка и возникают споры между соседями, выливающиеся в судебные разбирательства. Межевание в данном случае поможет положить конец разногласиям. Кроме того, участок, не имеющий уточненных границ, нельзя разделить. Если владелец захочет это сделать, то в первую очередь он должен провести процедуру межевания.

А тем же, кому нужно провести межевание земельного участка, специалисты Управления Росреестра по Республике Татарстан рекомендуют не спешить перед заключением договора на выполнение работ. Ведь на этом рынке, как известно, есть и добросовестные кадастровые инженеры, и сомнительные фирмы-посредники. Для начала нужно проверить сведения об исполнителе - кадастровом инженере. Такие сведения содержатся в Государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на портале Управления Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» во вкладке «Реестр кадастровых инженеров». С помощью этого электронного ресурса можно получить сведения о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности.