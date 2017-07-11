Если вы стали чаще уставать, чувствуете упадок сил или неожиданно заболели, возможно, причина этих неприятностей кроется в вашей квартире. Как определить в своем доме или офисе источник болезни и нейтрализовать влияние негативных энергий? Об этом мы попросили рассказать нашего постоянного эксперта - специалиста по фэн-шуй, члена Гильдии архитекторов и дизайнеров РТ Елену Колесникову.

- В фэн-шуй есть понятие «летящие звезды». Этих звезд девять, и они наполняют пространство любого помещения своими энергиями. Представьте, что это гости, которые приходят к вам в дом и поселяются у вас на определенное время в определенном секторе. 9 звезд обживаются на одном месте на целый год и называются годовыми, еще 9 звезд прилетают на месяц. У каждой звезды свой характер, его надо знать, чтобы мирно уживаться с гостями, усилить влияние «хороших» звезд, а воздействие «плохих» ослабить.

Звезда здоровья, успеха, лидерства - это Звезда 1. В год Петуха она поселилась в самом центре квартиры. Звезда 1 имеет водную стихию. Для ее активации можно собственными руками сделать вазу здоровья. В красивую стеклянную вазу положите елочную гирлянду, маленькую металлическую фигурку животного - символа вашего года рождения по восточному гороскопу, 10 монет, стеклянные шарики. Можно положить в вазу ракушки, декоративных рыбок - они тоже будут хорошо подпитывать водную стихию Звезды 1. Включайте гирлянду и активируйте энергию здоровья. Создавать вазу здоровья надо на растущую фазу Луны.

- А какая звезда негативно влияет на здоровье? В каком секторе квартиры она находится в этом году?

- Это Звезда 2 - Звезда болезни. В 2017 году годовая Двойка поселилась на северо-западе. Месячная Двойка в июле находится на юго-востоке. В августе она перелетит в центр. На это время вазу здоровья из центра необходимо убрать, чтобы не активировать Звезду. В сентябре Двойка будет на северо-западе, в октябре - на западе, в ноябре - на северо-востоке, в декабре - на юге, в январе 2018 года - на севере.

- Как сгладить влияние Звезды болезни?

- Надо как можно реже находиться в секторе квартиры, где поселилась Двойка. Если там находится кровать, то постарайтесь выбрать для сна другое место. Стихия Двойки - Земля. Истощить активность земной стихии поможет стихия металла, поэтому в данный сектор надо добавить элемент металла. Это могут быть металлические предметы, предметы белого или серого цвета, 6 металлических монет, перевязанных красной лентой, музыка ветра с шестью трубочками.

А еще усталость, слабость, недомогание, плохое настроение могут быть показателем того, что энергия в квартире застаивается. Самые типичные причины образования застоя - старые, поношенные, поломанные вещи, которыми вы давно не пользуетесь, но почему-то храните их в доме, грязь, недостаточное освещение, неприятные запахи. Совет один - без сожаления избавьтесь от хлама, приведите дом в порядок, тщательно вымойте входную дверь. Проветривайте квартиру, пусть она наполняется свежим воздухом, добавьте в комнатах света. И вы непременно почувствуете прилив энергии, бодрости.