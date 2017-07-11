На прошлой неделе стало известно, где в Казани построят мусоросжигательный завод стоимостью свыше 20 млрд рублей. Многие горожане недовольны перспективой жить по соседству с таким предприятием, ожидая от этого массу неприятного. Корреспондент «Казанских ведомостей», побывав в Москве на презентации завода, узнала все его минусы и плюсы.

6 июля компания «РТ-Инвест», которая входит состав госкорпорации «Ростех», презентовала проект «Энергия из отходов», предусматривающий строительство объектов по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и города Казани.

Москва встретила нас сухой погодой, идеально выстриженными газонами и чистыми улицами - даже на окраинах. «Хорошо убираются или не мусорите?» - шутливо интересуюсь у таксиста. «И то, и другое», - в тон ответил мне водитель. А узнав цель нашей командировки, на полном серьезе провел небольшой ликбез на тему утилизации отходов в Москве.

- Рано или поздно мы придем к тому, чтобы строить мусоросжигательные заводы - так сейчас поступают во всех прогрессивных странах, - авторитетно заявил московский таксист. - Закапывать в землю отходы - это вчерашний день. В Москве действуют уже три подобных завода, но их надо преобразовывать, строить самые современные и экологически безопасные. Но вместе с этим возникает другая проблема - раздел мусора. Московские мусорные бизнесмены готовы на свои деньги устанавливать во всех дворах отдельные бункеры для стекла, пластика и бумаги, но им не дают этого делать. Кто? Наверное, те, кому нужны отходы для мусоросжигательных заводов. Это же золотая жила, конкурентов здесь не потерпят!

Будут ли таким образом разработчики проекта «Энергия из отходов» бороться с конкурентами, неизвестно, но пока они (а точнее, генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов) заявляют, что конкурентов в России у них нет.

Конкурсные отборы по выбору инвестиционных проектов для строительства генерирующих объектов провела дочерняя организация «РТ-Инвест» - ассоциация «НП Совет рынка» - АО «АТС». Победителями признаны «Альтернативная генерирующая компания-1» в Московской области и «Альтернативная генерирующая компания-2» в Татарстане. Обе компании входят в группу «РТ-Инвест».

Таким образом, в России до конца 2022 года в рамках национального приоритетного проекта «Чистая страна» должны построить четыре мусоросжигательных завода, три из которых предполагается возвести в Московской области, один - в Казани.

Мощность каждого завода в Подмосковье составит 700 тыс. тонн твердых коммунальных отходов с выработкой 70 МВт электроэнергии. Один завод в Казани будет перерабатывать 550 тыс. тонн ТКО и вырабатывать 55 МВт электрической энергии. Капитальные затраты составят 149,7 млрд рублей, из которых 20% - акционерное финансирование и 80% - банковские кредиты.

Пуск казанского МСЗ планируют на 2022 - 2023 годы, и он станет заводом с нулевым захоронением, то есть в землю мусор закапываться не будет ни под каким видом. Подобные предприятия есть в Швейцарии, Германии, Дании, Швеции, Бельгии, Голландии и Японии. В них объем полигонного захоронения отходов составляет не более 1%. В Московском регионе объем захоронения отходов снизится на 30%. 1,5 млн жителей двух субъектов - Московской области и Татарстана - получат 338 МВт «зеленой энергии» в год, вырабатываемой из отходов. Этот пилотный проект позволит сэкономить 500 га земли, не допустив создания грязного полигона.

По словам Андрея Шипелова, к тому моменту, когда в Казани построят МСЗ, в городе ежегодно будет формироваться около 650 - 700 тыс. тонн отходов. И если ничего не предпринимать и действовать по старинке, то может случиться экологическая катастрофа.

- Нулевое захоронение - это мечта, и она достижима именно в Казани, - с уверенностью заявляет Андрей Шипелев. - И тогда, я обещаю, мы раз и навсегда законсервируем полигон «Восточный». Несмотря на то что он построен по всем требованиям и на нем строго выдерживается необходимый технологический процесс, считаем полигон нашим позором, потому как он не полностью избавляет город от коммунальных отходов.

- Отходы должны работать! - заявил партнер «РТ-Инвест» по проекту - генеральный директор японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova Франц-Йозеф Менгед. - Любой мусоросжигательный завод начинается с сортировки. Отобрав все, что может пригодиться для вторичной переработки, оставшееся отправляется на термическую переработку.

Напомню, компания Hitachi Zosen Inova - мировой лидер в области производства энергии из отходов, в активе которой более 500 успешных проектов по всему миру. В пилотном проекте строительства МСЗ в России компания участвует в качестве инвестора с долей не менее 8%.

- В Японии наша компания построила свыше 200 заводов, почти столько же в Западной Европе, более 40 заводов в США, теперь планируем заполнить белые пятна и на карте России, - делится планами Франц-Йозеф Менгед. - Страны, где уже успешно работают мусоросжигательные заводы, достигли получения энергии 35 - 50 процентов от всех образуемых отходов и до 50 процентов получения вторичного сырья. Термическая переработка и рециклинг идут рука об руку - и здесь нет никакого противоречия.

Еще один спикер, участвовавший в презентации, - вице-президент компании Hitachi Zosen Inova Андрес Кроненберг, рассказал о безопасности мусоросжигательных заводов для экологии.

- Находясь рядом с заводом, вы даже не поймете, шоколадная это фабрика или предприятие по термической обработке отходов, - заявил Андрес Кроненберг. - Во Франции МСЗ находится всего в трех километрах от Эйфелевой башни, практически в самом центре Парижа. Завершается строительство еще одного подобного завода. Отходы горят на заводе при очень высокой температуре - выше 1000 градусов по Цельсию. Зола и шлак, которые образуются после сжигания отходов, очищаются от металлов и в дальнейшем идут на строительство дорог. Возле МСЗ жить безопасно, можно заниматься сельским хозяйством. Согласно проектным исследованиям, выбросы строящихся в России МСЗ будут даже ниже тех норм, которые приняты в Европе.

На казанском мусоросжигательном заводе с начала его эксплуатации и в течение 2 - 3 последующих лет будут работать специалисты компании-инвестора проекта Hitachi Zosen Inova. В течение нескольких лет эксперты проведут обучение местного персонала и станут контролировать соблюдение технологии термической переработки отходов.

Что касается места, где будет построен казанский завод, то руководство «РТ-Инвест» назвало участок в Самосырово, территорию завода «Казаньоргсинтез». Предполагается еще третий участок, местонахождение которого пока не оглашается. Но это не означает, что строительство будет вестись без согласия жителей. По заверениям Андрея Шипелева, публичные слушания в Казани начнутся в октябре этого года. Плюс к этому в России запустили в работу мессенджеры и социальные сети #ЭнергияИзОтходов - Waste2Energy. С их помощью каждый желающий может задать любой интересующий его вопрос, касающийся строительства мусоросжигательного завода, и на него в режиме онлайн ответят эксперты компании «РТ-Инвест». Также проект представлен в соцсетях: Фейсбук, ВКонтакте, Телеграм. В режиме онлайн на вопросы будут отвечать специалисты, работающие на первых позициях компании.

И последний вопрос: скажется ли на тарифах строительство МСЗ? Мусоросжигательный завод не предусматривает роста нагрузки на население, уверяет руководство «РТ-Инвест». Тариф на прием отходов для населения не изменится. Он вырастет для оптовых потребителей и то всего лишь один раз в год.