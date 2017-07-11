Сейчас уже никого не удивишь породистой кошкой, пушистой шиншиллой и даже тропической игуаной. Если вы задумались о приобретении домашнего питомца и не хотите заводить обычного зверька, предлагаем список экзотических домашних любимцев. Возможно, кто-то из них даже поселится в вашем доме.

Колючий друг

Карликовые ежи стали обыкновенными домашними питомцами наравне с кошками и собаками во многих странах мира. Эта тенденция начинает активно развиваться и в России. Африканские карликовые ежи - специально выведенная домашняя порода для любителей экзотики. Таких ежиков не встретить в лесу. Они меньше лесных, не топают, не выделяют никаких неприятных запахов и не впадают на зиму в спячку. А еще они не такие пугливые - этот ежик не станет сворачиваться в клубочек, если хозяин возьмет его в руки. Но вот привычка спать днем и гулять ночью у них сохранилась. Пожалуй, хозяев этих домашних животных привлекает их милый вид, ведь мало кто устоит перед видом того, как ежик по-детски берет в свои маленькие лапки кусочек яблока и с аппетитом его кушает. Оказывается, прокормить такого экзотического ежа не сложнее, чем кошку: питается он простым кошачьим кормом и насекомыми, которые можно найти в специализированных зоомагазинах.

Зверек из прачечной

В последнее время главным трендом всех забавных видео в интернете с участием домашних животных стали еноты. Ведь что они только не делают: и пол подметают, и купаются, и смешно кувыркаются. Поэтому любители енотов все чаще заводят этих зверьков у себя дома. Однако енот в качестве домашнего питомца подойдет далеко не каждому. Еноты очень любопытные и умные зверьки, любят все трогать. А вот семьям с детьми еноты как домашнее животное даже противопоказаны - могут укусить и повести себя непредсказуемо. Енот требует постоянного внимания. Он может напакостить, например, погрызть провода, оторвать обои, забраться на шкаф и долго оттуда не спускаться, если не получит достаточного внимания со стороны хозяина. Ест домашний енот, как кошка, но осенью в несколько раз больше - набирает запас на зиму. Питается не слизнями и улитками, как, например, дикие еноты, а покупным мясом, злаками, кашами, фруктами, овощами, орехами. Енот-полоскун полностью оправдывает свое название - любит мыть все подряд. Поэтому хозяева енотов специально наливают им воды в тазик, чтобы зверьки смогли вдоволь поиграть.

Моллюск-гигант

На смену водным домашним животным рыбкам приходят экзотические ахатины. Ахатины - самые крупные по габаритам сухопутные моллюски, поскольку их длина может доходить до 30 см. Улитки-ахатины достаточно неприхотливы. Вместе с тем они очень забавные и живут довольно долго (6 лет), некоторые экземпляры при должном уходе могут прожить и 8 - 9 лет. Питомец быстро привыкает к хозяину и отличает своих от чужих. Некоторые владельцы улиток разрешают им прогуливаться по квартире. Хозяева ахатин держат их в небольших террариумах или пластиковых контейнерах.

Рыжая красавица

Лиса - довольно необычный зверек в качестве домашнего питомца. Но в последнее время лису все чаще заводят дома. Домашняя лиса - это специально выведенная порода. В отличие от дикого собрата мордочка домашней лисы имеет более округлую форму, черный носик и глаза голубого цвета. Домашние лисы отличаются хорошей памятью. На них ни в коем случае нельзя кричать, так как это зверьки умные, они надолго запоминают обиду. Лисички активные, шумные, любопытные, они не терпят одиночества. Как дети, любят все ломать, копать, грызть, воровать. Требуют к своей особе все внимание и свободное время хозяина. Во многом домашние лисы напоминают кошку: любят, когда их гладят и расчесывают.

Запах - не помеха

На первый взгляд это покажется странным: как скунс может быть домашним питомцем, ведь он всем известен своей спецификой? Оказывается, скунса легко приручить. Скунс не больше обыкновенной кошки, дружелюбен, игрив и очень любит внимание хозяина, которое умеет настойчиво требовать. Этих зверьков издавна разводят как домашних в Америке. В России такие экзотические питомцы еще в диковинку: многих настораживает сильный запах, выделяемый зверьками при опасности. Но даже это не проблема - животному могут удалить специальные железы, отвечающие за специфический запах, без вреда для его здоровья. Прирученный скунс - это отличный компаньон наравне с собакой: он быстро привыкает к поводку и с удовольствием гуляет с хозяином.

Длинный нос

Носуха получила свое название благодаря длинному носу, который позволяет ей без труда ловить себе пропитание. Держать носуху дома очень сложно. Она с удовольствием может погрызть провода, порвать обои и поцарапать мебель. Проживание этого зверька в качестве домашнего питомца возможно только в загородном доме. У него должен быть удобный вольер с деревом, по которому зверек будет лазать.

Питомец Сальвадора Дали

Уже знаменитый в 60-е годы Сальвадор Дали завел себе муравьеда, которого выгуливал по городу на поводке. Художник даже посещал с ним светские приемы. Это по-настоящему удивляло. Сегодня уже большое количество людей во всем мире имеет в качестве домашнего любимца это интересное животное. Муравьед миролюбив и даже может ответить взаимной симпатией. Главное - не забывать регулярно ему стричь когти: они у него очень длинные, острые и растут быстро, ведь в дикой природе животному нужно раскапывать муравейники и термитники для пропитания. В домашних условиях такой «инструмент» не пригодится - муравьеда можно кормить перетертыми овощами, фруктами и говяжьим фаршем.