Мы рады, что гостями редакции «Казанских ведомостей» стали известные писатели Наиля Ахунова и Борис Вайнер. Во время дружеского чаепития состоялась беседа о проблемах детской литературы, возрождении традиции семейного чтения, о том, почему интернет стал «разбойничьей территорией» и многом другом.

Представляем гостей



Борис Вайнер - поэт, прозаик, драматург, автор-исполнитель. Выпускал и редактировал детский журнал «Зонтик» и альманах для школьников «Будильник». Автор множества книг для детей. Переводчик с английского и татарского. Некоторые произведения Б.Вайнера вошли в учебники и хрестоматии для младшей школы, по его сценариям снимались сюжеты киножурнала «Ералаш». Борис Григорьевич - лауреат ряда литературных премий, в том числе международной премии «Золотое перо Руси» (2013), заслуженный деятель искусств Татарстана.

Наиля Ахунова - поэт, переводчик, общественный деятель. Организатор и бессменный руководитель ЛИТО «Белая ворона», которое в этом году отметило 20-летний юбилей и теперь носит имя ее отца - народного писателя РТ Гарифа Ахунова (1925 - 2000). Автор идеи и организатор с 1998 года открытого фестиваля творчества «Галактика любви» им. Вероники Тушновой, межрегионального фестиваля хайку «Хайкумена на Волге», фестиваля «Хазинэ» им. Г.Ахунова и др. Неоднократный дипломант и призер Международного конкурса хайку в Москве. Сборник лирики Наили Ахуновой «Ветер с Казанки» (К., ТКИ, 2011) стал лауреатом республиканского конкурса «Книга года». Заслуженный работник культуры РТ.

Никакого сюсюканья!



- Правда, что писать для детей сложнее и ответственнее, чем для взрослых?

Б.В.: - В стихах для ребенка необходимо найти точную интонацию. А это непросто. Наша детская поэзия, я полагаю, по интонации и смыслам преимущественно женская, то есть мягкая и оберегающая. Эта «милота» хороша в литературе для самых маленьких, но ребятам постарше уже требуется мужская интонация. И, разумеется, никакого сюсюканья - ни для первых, ни для вторых.

Стихи и сказки закладывают в сознание детей модели поведения, модели отношений с миром. Модели эти должны быть позитивными, но ненавязчивыми. А «второе дно», глубина в хороших детских стихах есть всегда. Вот четверостишие Олега Григорьева: «Вдоль реки бежал Аким - / Был Аким совсем сухим. / Побежал он поперек - / Весь до ниточки промок». Вроде бы просто короткие забавные строчки. Но ведь это стихи о конформизме и нонконформизме: пока ты с большинством, у тебя все в порядке. А если против...

- В каком возрасте в ребенке просыпается чувство юмора?

Н.А.: - Мы часто выступаем перед детской аудиторией и видим, что дети реагируют на шутки быстрее взрослых. Особенно если шутка рифмованная. Ребятам младшего возраста поэзия ближе прозы, потому что стихи - это ритм, игра...

Казани необходим детский журнал на русском языке

- Как вы считаете, почему сегодня так мало хороших детских писателей?

Б.В.: - Почему «мало»? Их достаточно, просто они не известны широкому кругу читателей. Зачем издательствам рисковать, выпуская новых авторов? Они гарантированно могут зарабатывать на классике - Чуковском, Маршаке, Барто...

Писатели должны издаваться. Казани, например, нужен детский журнал или альманах на русском языке, пусть даже раз в полгода. Качественное издание, с хорошими стихами, переводами, рассказами, яркими иллюстрациями, чтобы его было приятно взять в руки, почитать всей семьей.

- Это может послужить возрождению традиций семейного чтения?

Н.А.: - Конечно. Все идет от семьи, ведь дети подражают взрослым. Если родители читают, то, как правило, дети тоже будут дружить с книгой. У нас в доме всегда было много книг. Наша дочь начала увлеченно читать в первом классе, настоящий интерес к этому занятию у нее пробудился в Доме творчества писателей в Переделкино. В библиотеке она сама выбрала книгу сказок Евгения Пермяка и зачиталась...

Чтение надо пропагандировать. В этом миссия не только библиотек, но и казанских «Литературных двориков», и буккроссинга. Книга должна путешествовать. Если та, которую ты прочитал, тебе больше не нужна, не держи ее у себя, отпусти на волю. Она обязательно найдет своего читателя... Если честно, я очень люблю буккроссинг. После посещения книжных развалов редко возвращаюсь домой с пустыми руками. Недавно нашла, например, сборники стихов Анастасии Цветаевой и Александра Яшина, которые много лет искала...

Открытия семейного архива

- Помимо большой библиотеки у вас есть семейные архивы, которые ждут своего изучения...

Н.А.: - После ухода родителей стала разбирать семейные архивы: дневники, письма, фотографии. Занятие трудоемкое, но очень интересное. Благодаря этому на свет появилась книга «Гариф Ахунов: хазинале гомер» («Писатель, нашедший клад»), изданная фондом «Рухият» в 2015 году на двух языках. Нашла недавно автограф Евгения Евтушенко 1969 года на его книге. Судя по дате, он появился в день рождения Евгения Александровича. Поэт написал отцу очень теплые слова. Обнаружила и автограф знаменитого итальянского писателя Джанни Родари. Тоже 1969 год. Родари собирал материалы для газеты «Унита» и для своей книги. В поездке по Татарстану его сопровождал мой отец. Они быстро нашли общий язык. Джанни Родари подарил папе свою книгу с надписью: «Мы только познакомились и уже подружились. Ваша семья стала мне очень дорога»...

У нас дома хранится и большой архив моего литературного объединения за двадцать лет: летопись ЛИТО в фотографиях и публикациях, история наших фестивалей, открывших много интересных имен. Лауреатами «Галактики любви» стали Альбина Абсалямова, Алена Каримова, Тимур Алдошин, Саша Кашина, Владимир Гаранин, Екатерина Аничкина, Розалия Сабитова... И этот список можно долго продолжать.

В этом году я подружилась с библиотекой колледжа малого бизнеса и предпринимательства, где когда-то работала, теперь там появился филиал нашего ЛИТО им. Г.Ахунова. Поделилась с ними частью домашней библиотеки, папиными книгами, изданиями авторов казанских литобъединений.

На гонорары живут только авторы бестселлеров

- Можно ли сегодня писателю прожить на гонорары?

Б.В.: - На гонорары могут жить только авторы бестселлеров, расходящихся миллионными тиражами. Но таковых очень мало. У остальных эти суммы незначительны, особенно сегодня. Скажем, раньше новые пьесы для театров покупало у драматургов министерство культуры. Сейчас по всей стране система изменилась: платят театры, чьи финансовые возможности куда скромнее. Автор пишет пьесу не менее полугода, а на гонорар и месяца не проживешь.

Н.А.: - Во всем мире существенная поддержка для писателей - литературные премии. У нас в республике тоже есть премии, но почти все они - для пишущих на татарском языке. И только одна для тех, кто пишет на русском, - Державинская. Да и то в последние годы ее вручают и за переводы с татарского языка. А литпремия им. М.Горького, к сожалению, давно не присуждалась. Надеемся, что Музей Горького и мэрия Казани как учредители восстановят ее в ближайшее время...

Б.В.: - Справедливости ради надо сказать, что обладателями татарских литературных премий становятся и русскоязычные писатели, и мы с Наилей в разные годы были лауреатами премии имени Сажиды Сулеймановой, которая вручается в Альметьевске. Но это нечастое явление.

Еще одна большая проблема - защита авторских прав. Она у нас, на мой взгляд, никакой критики не выдерживает. Говорят об этом очень давно, но сдвигов нет. Интернет, например, - в большой степени разбойничья территория. Там авторы фактически беззащитны и бесправны. Если я размещаю в интернете свои стихи или песни, то только для того, чтобы их читали или слушали. Это совсем не значит, что их можно бесплатно издавать, использовать для платных выступлений, спектаклей, коммерческих сайтов и пр.

- А вы сталкивались с такими случаями?

Б.В.: - Да, и не раз. Правда, самый первый эпизод был скорее забавный и даже приятный для меня, потому что «нарушителем» стал ребенок. Когда-то я работал в газете, и один школьник прислал в редакцию мои стихи, подписав своим именем. Дети до определенного возраста не понимают, что такое авторство. Видимо, стихи так точно отвечали мыслям мальчика, что он принял текст как свой и захотел поделиться им с читателями...

Н.А.: - У меня была похожая история. Как-то накануне 8 Марта по местному телевидению прошел сюжет: казанцы поздравляли с наступающим праздником. Одна дама сказала: «Я хочу поздравить наших женщин...» И прочитала мое стихотворение - как собственное! Я сначала удивилась. Потом возмутилась. Потом обрадовалась! После того, как Борис мне популярно объяснил, что надо не огорчаться, а радоваться. Значит, стихи пошли в народ, а это лучшая похвала для автора.

