Казанское лето в этом году не сильно балует жаркими деньками. Однако это не повод отказываться от модных летних вещей в своем гардеробе. Какие тенденции в моде этим летом и как одеться стильно и комфортно даже при непредсказуемой погоде?

Тенденции моды этого лета связаны с воплощением образа сильной, свободной и успешной женщины. В этом году дизайнеры подчеркивают особенности образа специальными приемами кроя одежды с использованием геометрических и цветочных принтов. Также без внимания не осталась эстетика 80-х и 90-х годов.

Оттеночная гамма

Этим летом в моду вернулся романтичный розовый цвет. По оттенкам ограничений нет - это могут быть яркие и броские цвета фуксии либо же цвета пыльной розы. Особенно актуальными оттенками казанского холодного лета являются красный и желтый. Эти солнечные тона способны радовать и поднимать настроение даже в самую пасмурную погоду. Среди принтов выделяется цветочный на черном фоне. Маки и розы, подсолнухи и пионы, ромашки и лилии украшают платья, юбки, пиджаки и даже спортивную одежду.

Широкие брюки

Свободный крой oversize, они же широкие брюки-паруса, пижамные модели - самые модные брюки этого летнего сезона. Наиболее удачными считаются модели не из шелка или мягкого трикотажа, а из плотной ткани, благодаря которой поддерживается устойчивая форма брюк, что делает образ идеальным с точки зрения геометрической формы. Носить такие брюки лучше всего с приталенным верхом или свободными рубашками с длинными рукавами. В солнечные часы казанского лета в таком образе не будет жарко благодаря постоянной циркуляции воздуха за счет свободной формы одежды, а в прохладные и дождливые промежутки не станет холодно. В дополнение к брюкам удачно подойдут открытые сандалии на высокой подошве.

Футболки с надписями

Смело доставайте из гардероба футболки с надписями. Такую универсальную вещь можно сочетать как со строгой юбкой-карандаш, так и с обыкновенными джинсами. Удачнее всего носить футболку белого и черного цветов. Футболки с надписями - настоящий привет из 90-х. Надписи не имеют ограничений - это может быть название популярной компании, музыкальной группы, цитата и многое другое. Главное правило - сочетать такую вещь с нейтральным низом, например, с зауженными черными джинсами или широкими бермудами.

Платья и блузки с открытыми плечами

Этот тренд, перекочевавший из прошлого летнего сезона, также продолжает радовать романтичностью образа. Открытые плечи - это всегда женственно и изящно. Блузки с открытыми плечами можно сочетать со всеми базовыми вещами в гардеробе. Такая вещь отлично подойдет для прогулки в жаркую погоду. Но даже если на улице идет дождь и не так тепло, как хотелось бы, это не повод воздержаться от модного тренда. Дизайнеры используют крой с открытыми плечами не только на легких блузках, но и на платьях, рубашках и тонких свитерах.

Сумки-предметы

Наверняка вам не раз удавалось замечать странные сумки в виде повседневных предметов и даже еды - телефона, коробки с попкорном, пакета молока, пирожного. Это самый настоящий тренд, который прочно занимает лидирующее положение уже не один сезон. По цене такие предметы женского гардероба не уступают самым обычным летним сумочкам. Такой необычный аксессуар способен сделать образ по-настоящему уникальным и притягивающим удивленные взгляды.

Геометрия в одежде

Среди геометрических принтов в этом летнем сезоне особенно выделяется полоска. Полосатый принт - настоящая классика летнего периода, существующая уже очень давно и обновляющаяся каждый год. Полоски этого года узкие и широкие, вертикальные и горизонтальные. Для любителей необычного отлично подойдет узор в сочетании с оттенками всех цветов радуги, а для тех, кто предпочитает более спокойный принт, - синяя морская полоска в сочетании с белым.

Образ с платьем в полоску отлично сочетается с рюкзаками серебряного или золотого оттенка и удобными оксфордами.