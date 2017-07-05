Республиканский фонд поддержки планирует обратиться в АСВ для разъяснения ситуации.

Республиканский фонд поддержки (РФП) обратился к вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка с просьбой сообщать об отсутствии ответа конкурсного управляющего. Сообщение об этом опубликовано на официальном канале РФП в Telegram.

В нем говорится, что вкладчики, которые до сих пор не получили уведомление от конкурсного управляющего о включении в реестр требований кредиторов или отказе, направляют в фонд свои жалобы. Подчеркивается, что регламентированные сроки ответа истекли.

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять причины отсутствия ответов, РФП намерен обратиться в АСВ. В связи с этим фонд просит вкладчиков, по которым нет ответа конкурсного управляющего, прислать на почту РФП следующие данные: наименование лица, дату направления требования о включении в реестр требований кредиторов, копию требования.