Каждый год рак уносит миллионы человеческих жизней по всему миру. В 2015 году им заболело 20 миллионов человек, а умерло 13 миллионов. Ученые все еще не могут ни точно определить причины появления опухоли, ни предупредить от нее медикаментозными методами.

Когда же человечество все-таки победит рак? Как обычному человеку защитить себя от онкологии? Обо всем этом «КВ» беседуют с профессором кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, заслуженным врачом России и Татарстана, председателем правления Научного общества онкологов РТ Ильгизом Гатауллиным.

На что похож рак

- Ильгиз Габдуллович, рак считают болезнью современности. А сколько на самом деле лет этому грозному недугу?

- Действительно, существует такой миф, что рак является болезнью современности. Мол, он зародился в наше время при таком быстром ритме жизни. Однако это заблуждение. Задумайтесь: впервые о раке было упомянуто в египетском папирусе, датируемом примерно 1600-м годом до нашей эры. Еще тогда в этом папирусе были найдены описания ряда форм рака молочной железы. Там же оказалось и заключение о том, что эта болезнь не поддается лечению. Рак сопровождает человечество уже несколько тысячелетий. В трактатах Гиппократа и Авиценны есть описания характерных признаков злокачественных опухолей.

- Что думали о раке люди, столкнувшиеся с ним несколько тысячелетий назад?

- Тот же Гиппократ считал, что причиной возникновения рака является смешение соков организма - черной и желтой желчи. Речь идет о крови и слизи. Римский медик Гален отмечал, что рак в основном поражает неприкрытые одеждой части тела. Он же описал рак прямой кишки. Тогда продолжительность жизни не превышала 45 лет, методы диагностики были примитивными. Поэтому и к диагнозу такому, естественно, мало кто обращался.

- На что похож рак?

- У рака нет определенного «лица», четких внешних характеристик. Это может быть язва, инфильтрат, похожий на воспаление, разрастание ткани в каком-либо органе и так далее. Поэтому зачастую по внешнему виду поставить диагноз очень трудно. И только морфологическое исследование ткани (осмотр препаратов под микроскопом) является основой диагноза.

Вызывают ли дрожжи онкологию?

- Правда ли, что дрожжи являются причиной снижения иммунитета и возникновения рака? Есть ряд исследований, утверждающих, что дрожжи нарушают нормальное клеточное размножение и вызывают образование опухоли. Стоит ли нам опасаться дрожжевой выпечки?

- В отношении роли дрожжей в развитии рака никаких научных подтверждений нет. Поэтому выпечку можно есть спокойно. В интернете действительно гуляет множество страшилок насчет дрожжей. Но повторюсь, подтверждения они не нашли.

- В чем же тогда причина появления раковых клеток?

- Главная причина появления опухоли - мутация клеток. Опухолевое перерождение клетки происходит тогда, когда она накапливает определенное количество мутаций. Комбинации мутаций могут быть самыми разными, поэтому не существует двух одинаковых опухолей. Причиной мутации могут стать случайные ошибки репликации ДНК, воздействие факторов окружающей среды: загрязненность воды, воздуха, курение, питание, инсоляция, радиация и так далее. Часть мутаций передается по наследству, что обусловливает развитие наследственного рака (рак молочной железы, толстой кишки). Значительную роль в развитии рака играет снижение иммунитета из-за хронического стресса, тяжелого заболевания, радиации.

- Правда, что более 90 процентов всех экспериментальных препаратов от рака не работают? Многие считают, что за последние 20 лет прорыва в лечении онкологии нет: медики используют всю ту же химиотерапию, хирургию и облучение…

- В онкологии действительно существуют три основных метода лечения, которые показали свою эффективность: хирургия, лучевая и лекарственная терапия. Все остальные методы пока не доказали свою клиническую значимость. В последние годы появилось множество новых противоопухолевых препаратов, на которые возлагалась большая надежда. Одна из американских фармацевтических фирм отобрала 53 «эпохальные» публикации из самых авторитетных журналов, авторами которых были сотрудники уважаемых лабораторий. Цель - воспроизвести, перепроверить представленные результаты. Итог: 47 из 53 опубликованных результатов оказались не воспроизводимы. Это стало настоящим шоком для медицинского сообщества. Исследования, на которые рассчитывали врачи и пациенты, по факту оказались пустышками.

Давно было замечено, что никому не удается достигнуть результатов изобретателя. Но чтобы большинство исследований были неповторимыми - это из области абсурда или тотального обмана. Поэтому сегодня крупные фармфирмы вынуждены не столько изобретать новые лекарственные средства, сколько исследовать хорошо проверенное жизнью, старое, пытаясь найти в нем полезное неизвестное или хотя бы новую сферу клинического применения.

- Когда же мир все-таки сможет победить эту болезнь? В чем заключается трудность? Почему ученые все еще не знают, как прививками или препаратами защитить человека от рака?

- К сожалению, победить рак в обозримом будущем невозможно, так как каждая опухолевая клетка является уникальной с молекулярно-генетической точки зрения, лечение такой опухоли должно быть индивидуальным. Изобрести миллионы и миллиарды противоопухолевых препаратов невозможно. Поэтому остается надежда только на раннюю диагностику бессимптомного рака с использованием всех известных методов скрининга. А ранний рак успешно лечится. В Татарстане активно внедряется и применяется ранняя диагностика рака молочной и предстательной железы, легких, шейки матки, колоректального рака.

- Как все-таки предотвратить рак?

- При соблюдении профилактических мер можно значительно снизить вероятность развития рака. Люди хотят думать, что есть какие-то чудодейственные правила по защите от рака. Но нет такого, что вы каждый день, к примеру, едите помидор и спасаете этим самым себя от онкологии. Нужно соблюдать комплекс мероприятий. Во-первых, в ежедневном рационе должны присутствовать свежие овощи, фрукты, грубоволокнистая клетчатка. Во-вторых, ограничьте потребление соли и консервантов, а также алкоголя. В-третьих, избегайте пищевых добавок. Четвертое - ограничение жиров до 30 процентов от общей энергетической ценности пищи. В-пятых, откажитесь от курения, не злоупотребляйте ультрафиолетом. Уже доказано, что чрезмерное увлечение тем же солярием увеличивает риск развития рака.

Обязательно лечите свои хронические воспалительные, инфекционные, вирусные и паразитарные заболевания. Важную роль играет нормализация репродуктивной функции. Обязательно необходимо регулярно проверяться, если в семье были диагностированы два и более случая злокачественных опухолей среди кровных родственников. Наконец, ограничьте контакт с канцерогенами. Наиболее распространенными и опасными канцерогенами являются табачный дым, копченые продукты, сладкие газированные напитки, попкорн, чипсы. Образовываются канцерогены и при жарке в результате перекаливания масла и так далее.

И самое главное, надо помнить, что рак - это не приговор, а диагноз. Чем раньше мы его диагностируем, тем больше шансов на излечение. С раком живут миллионы людей, проходя периодически лечение. Сегодня рак превратился в такую же хроническую болезнь, как диабет, ревматоидный артрит, ишемическая болезнь сердца.