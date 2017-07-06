Я - инвалид по зрению. На днях мне сказали, что на сайте Пенсионного фонда России появилась возможность голосового сопровождения для слепых и слабовидящих. Хотелось бы узнать подробнее об этом новшестве.

Михаил

Уважаемый Михаил, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили: действительно, на сайте Пенсионного фонда РФ запущен голосовой ассистент.

Новая функция интегрирована в версию сайта для слабовидящих и позволяет озвучивать любую текстовую информацию, размещенную на ресурсе. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта и длинные материалы, такие как новости или тематические статьи. Голосовой ассистент по сравнению со стандартной версией отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и прочее.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучивания информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих аналогов. Большинство таких ассистентов в основном позволяют вводить информацию посредством голоса, в то время как вывод текстовой информации через озвучку, что, в частности, реализовано на сайте Пенсионного фонда, встречается реже. Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте.