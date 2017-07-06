Я состою на учете в Пенсионном фонде как физическое лицо, уплачивающее страховые взносы за себя. На какие коды бюджетной классификации и какую сумму необходимо мне оплатить в 2017 году?

Как пояснила заместитель начальника отдела взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Тунгускова, для категории плательщиков, являющихся физическими лицами, уплачивающих страховые взносы за себя, постоянно или временно проживающих на территории РФ, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование в 2017 году, минимальный размер страховых взносов составляет 46800 рублей (2хМРОТх26%х12мес.), максимальный размер страховых взносов - 187200 рублей (8хМРОТх26%х12мес.). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2017 год составляет 7500 рублей.

Оплату необходимо произвести на коды бюджетной классификации 39210202042061000160 на реквизиты Отделения ПФР по РТ.