С 1 января 2017 года функции администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование переданы от органов Пенсионного фонда России в налоговые органы. Хотелось бы уточнить, надо ли подавать эти сведения в Пенсионный фонд.

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, с 1 января 2017 года функции администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование переданы от органов Пенсионного фонда России в налоговые органы, в связи с чем контроль полноты исчисления и уплаты страховых взносов возложен на органы Федеральной налоговой службы. Однако органам ПФР по-прежнему необходима информация о стаже застрахованных лиц для определения права граждан на назначение пенсии.

С этой целью пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Закон №27-ФЗ) для работодателей введен новый ежегодный отчет в ПФР по форме «СЗВ-СТАЖ», который содержит сведения о страховом стаже застрахованных лиц. Этот отчет частично заменяет отмененную с 2017 года форму отчета РСВ-1, в которой указывались в том числе и сведения о стаже работников.

Срок представления работодателями сведений по форме «СЗВ-СТАЖ» - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Впервые отчетность за 2017 год страхователям необходимо сдать не позднее 1 марта 2018 года. Раньше установленного срока сведения по форме «СЗВ-СТАЖ» работодатели обязаны представить в органы ПФР в следующих ситуациях:

- при обращении к страхователю работника - застрахованного лица, с заявлением о назначении страховой или страховой и накопительной пенсии - в течение трех календарных дней со дня обращения застрахованного лица к страхователю (пункт 2 статьи 11 Закона №27-ФЗ);

- при ликвидации организации - в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса предприятия за период с 1 января текущего года по дату ликвидации организации (пункт 3 статьи 11 Закона №27-ФЗ);

- при реорганизации организации - в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса) за период с 1 января текущего года по дату реорганизации (пункт 3 статьи 11 Закона №27-ФЗ);

- при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - в течение одного месяца со дня принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя за период с 1 января текущего года по дату принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (пункт 3 статьи 11 Закона №27-ФЗ);

- при прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, - одновременно с подачей заявления о снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя (пункт 3 статьи 11 Закона №27-ФЗ).

Обратите внимание!

В соответствии с частью 3 статьи 17 Закона №27-ФЗ за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Федерального закона №27-ФЗ, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

В целях обеспечения полноты сведений о пенсионных правах застрахованного лица, представленных работодателем на момент назначения пенсии, и предупреждения случаев применения штрафных санкций органами ПФР за нарушение сроков представления информации по форме «СЗВ-СТАЖ» рекомендуем работодателям ежегодно формировать списки лиц, уходящих в текущем году на пенсию, а также вести журнал учета обращений работников с указанием даты подачи заявления и даты представления сведений в органы ПФР.