Первую строчку рейтинга самых «убитых» дорог Татарстана заняла казанская улица Магистральная. Так оценили ее состояние сами жители республики: на интерактивной «Карте убитых дорог» за последние три недели за ремонт улицы проголосовали около 300 татарстанцев. Голоса фиксируются дорожной инспекцией Общероссийского народного фронта в РТ.

Вчера активисты ОНФ совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями исполкома Казани выехали на улицу Магистральную, сообщает ИА «Татар-информ». «У нас в Татарстане на сайте «Карты убитых дорог» на сегодняшний день проголосовало свыше 12 тысяч человек. Первое место по всем республиканским дорогам заняла улица Магистральная. Люди очень обеспокоены, проезжая по данной дороге, они просто портят свой автотранспорт», - рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Татарстане Георгий Дикопольский.

По словам активистов, после обращения в исполком города им был дан ответ, что улица Магистральная внесена в план ремонта на 2018 год. «Мы хотим, чтобы дорога была отремонтирована уже в этом году, так как проезд по ней крайне опасен», - пояснил Георгий Дикопольский.

Активисты ОНФ совместно с сотрудниками ГИБДД произвели замер ям и выбоин на Магистральной. Максимальная глубина составила порядка 40 см, ширина - около 4 метров. Инспекторами был составлен протокол о нарушениях.

С жалобами на ямы и колдобины улицы жители близлежащих домов обращались и в администрацию, и в управляющую компанию. «Невозможно проехать не только на машинах, там пешком не пройти. У нас дети, с колясками не проехать! Таксисты отказываются ехать в нашу сторону из-за этой ужасной дороги», - возмущается жительница дома №34 по улице Магистральной Зиляра Мадиярова.

«На Магистральной третий год не производится ямочный ремонт. Ежедневно по этой дороге мы вынуждены ехать на работу, в садик, школу, кто-то в поликлинику. Здесь ходит общественный транспорт. Дорога просто ужасная! Безобразие полнейшее! Объезда нет, приходится искать другие пути, объезжать дворами. Выходит, жители поселков Отары, Победилово, Кукушкино просто отрезаны от города, не имея возможности выехать. До центра от нас всего семь минут езды, если по нормальной дороге, а по этой, конечно, и все 20 - 30 минут», - говорит жительница поселка Отары Ильзида Бикчурова.

Кстати, после объезда активистами ОНФ казанских улиц, вошедших в топ самых «убитых» дорог города, начался капитальный ремонт на улицах Зайцева и Кирпичникова.