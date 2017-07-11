Соответствующая инициатива правительства РФ направлена на совершенствование норм законодательства в части обеспечения быстрого и эффективного отзыва с рынка небезопасной продукции. Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей в 2015 году выявлено более 75 тысяч нарушений требований технических регламентов Таможенного союза, что в 3,5 раза больше, чем в 2013-м.

В связи с этим авторы документа предлагают внести в КоАП РФ несколько составов за невыполнение мер по предотвращению вреда от оборота продукции, которая не отвечает техническим регламентам или обязательным требованиям, применяющимся до вступления техрегламента в силу. Закон также ужесточает наказание за реализацию некачественной продукции. Так, штраф для юридических лиц возрастет до 500 тысяч рублей.

За неотозванный некачественный товар также предусмотрен штраф. В качестве альтернативного наказания за повторное нарушение предлагается приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В том и другом случае предметы правонарушения конфискуют.

Напомним, на сегодняшний день в КоАП РФ такой ответственности нет. Наказать могут, например, только за неисполнение требований самих техрегламентов.