Итак, завтра в Москве открывается 17-й чемпионат РФПЛ. Открывается он матчем за Суперкубок, и в этой игре в Москве сойдутся «Спартак» и «Локомотив».

А на следующий день стартует собственно сам чемпионат, и сразу же множество вывесок, привлекающих болельщиков. Скажем, «Анжи» - ЦСКА 15 июля. Махачкалинский клуб явно обновился, сделав ставку на молодых игроков, а вот ЦСКА пока только теряет футболистов. Уход Зорана Тошича может стать серьезной потерей в линии атаки, а купить что-то стоящее в настоящее время российским клубам довольно тяжело. Еще совсем недавно РФПЛ считалась чуть ли не главным «пылесосом» в Западной Европе, скупая едва ли не все, что движется. Речь уже не идет о суперпроекте Керимова под названием «Анжи». Покупал и будет продолжать покупать газпромовский «Зенит». В прошлом году «отличился» казанский «Рубин». Но и все. Даже средние игроки из Западной Европы отказываются ехать в Россию. В чем же дело?

Даже среднее для нас дорого

А все дело в том, что наконец-то и Западная Европа сумела научиться изыскивать эти самые деньги. И теперь в среднем клубе Старого Света средний игрок, не особо напрягаясь, может получать по 2 - 3 млн евро в месяц. И зачем тогда Россия? А ведь есть еще и Китай!

Итог для россиян: и ЦСКА, и «Зенит», и «Краснодар», и «Локомотив», и даже «Спартак» никак не могут присмотреть себе что-то достойное. Цены на игроков увеличились в разы, и агентам теперь приходится из кожи вон лезть, чтобы присмотреть себе что-то приемлемое. Так произошло с Маноласом, который уже почти договорился с «Зенитом». Но агенты игрока контракт «Зенита» показали в «Роме», после чего Манолас «тепло» попрощался с Питером и ушел в «Рому». И не от хорошей жизни у клубов РФПЛ наконец-то появился предметный интерес к российскому рынку.

Так, железнодорожники, заполучив из «Рубина» Соломона Кверквелию, теперь приложат все силы, чтобы вернуть Жемалетдинова из Казани. А ведь едва ли не год назад «Локо» продал трансфер своего воспитанника.

Так что тот в России, кто хочет побороться за места в еврокубках, должен теперь держать в уме и свою прозрачную платежную ведомость. Об этом может не думать лишь «Зенит», который уже давно нарушает финансовый fair play ФИФА и УЕФА.

«Зачистка» скамейки

Об этом пишут все и давно, но нарушения царят в РФПЛ сплошь и рядом. Ездящие из клуба в клуб (кто в аренду, кто на правах свободного агента) игроки и тренеры чувствуют себя на наших многострадальных полях довольно комфортно. Так, Александр Рязанцев, в свое время взятый «Зенитом», где и просидел на скамейке, теперь переходит в «Амкар», причем на правах аренды. В Питере же, напротив, появляются на правах свободных агентов Ерохин и Полоз - как игроки сборной России. И никому в голову не придет, что это как минимум бездарное разбазаривание средств. Сейчас, когда все находятся под впечатлением от очередной «страшилки» Виталия Мутко о скором введении лимита на легионеров, пора считать деньги и избавляться от длинной скамейки легионеров и россиян, которые мертвым грузом находятся на балансе клубов. Тот же «Рубин» потихоньку начал от этой скамейки избавляться. Но выяснилось, что, пока решался вопрос о снятии Грасии, время было безвозвратно упущено и с наскока «зачистить» скамейку будет невозможно.

Так что во многом чемпионат РФПЛ этого сезона ожидается непредсказуемым. Едва ли не две трети клубов пока еще не знают, какой стартовый состав будет выставляться в первом - третьем турах, то есть до закрытия трансферного окна. О какой-то сыгранности, как сами понимаете, речь пока вообще не идет.

Так что правы многие специалисты, которые, говоря о «Рубине» Бердыева и признавая талант тренера, тем не менее уверены, что расчистить все за сезон не получится - нужно время. Но новый президент клуба Радик Шаймиев как раз и дает это время главному тренеру, так что здесь, пусть и не сразу, но должно получиться.

Календарь

Что действительно уже стабильно держится в российском футболе, так это несуразный календарь, когда в июне-июле в нашей стране почти не играют в футбол, зато в феврале-марте и ноябре-декабре у нас запланировано по четыре тура.

И дело даже не в зимнем характере календаря, а в том, что в теплых регионах России, где вполне можно было проводить футбольные матчи осенью и весной, их почему-то не планируют. Зато в Казани мы сможем 10 ноября увидеть матч «Рубин» - «СКА-Хабаровск».

Календарь первых восьми туров чемпионата РФПЛ для казанского «Рубина» 1-й тур, 16 июля: «Рубин» - «Краснодар», 17.30.

2-й тур, 22 июля: «Зенит» - «Рубин».

3-й тур, 29 июля: «Рубин» - «Арсенал».

4-й тур, 6 августа: ЦСКА - «Рубин».

5-й тур, 9 августа: «Рубин» - «Локомотив».

6-й тур, 13 августа: «СКА-Хабаровск» - «Рубин».

7-й тур, 19 августа: «Рубин» - «Анжи».

8-й тур, 26 августа: «Рубин» - «Тосно». 1-й тур, 16 июля: «Рубин» - «Краснодар», 17.30.2-й тур, 22 июля: «Зенит» - «Рубин».3-й тур, 29 июля: «Рубин» - «Арсенал».4-й тур, 6 августа: ЦСКА - «Рубин».5-й тур, 9 августа: «Рубин» - «Локомотив».6-й тур, 13 августа: «СКА-Хабаровск» - «Рубин».7-й тур, 19 августа: «Рубин» - «Анжи».8-й тур, 26 августа: «Рубин» - «Тосно».

Есть еще и несуразица, когда, скажем, московский «Спартак» за первые семь туров должен сыграть со всеми своими прямыми конкурентами на чемпионство, а до зимних каникул умудриться сыграть с ЦСКА и «Зенитом» аж по два раза. Может получиться так, что если чемпион и не будет определен, то будет ясно, что чемпионом станет не «Спартак».

И это не говоря уже о том, что совершенно не учтены интересы клубов, которые будут играть в этом сезоне в евротурнирах.

А что же «Рубин»?

Казанцы по-прежнему не определились с тем составом, который принято называть основным. Приобретение пока одно - защитник Федор Кудряшов. Зато ясно, что не сыграет за «Рубин» Цезарь Навас (семейные обстоятельства), а Владимир Дядюн и Дмитрий Устинов продолжат карьеру в ФК «Ростов». В московский «Локомотив», как уже было написано выше, ушел центральный защитник Соломон Кверквелия.

Скорее всего, «Рубин» в это трансферное окно будет больше продавать, нежели покупать. И основные претенденты на то, чтобы покинуть клуб, - это Лестьенн, Самбрано и Санчес.

Но не так все запущено в «Рубине». И не так уж долго осталось ждать начала чемпионата - наконец-то на стадионе «Казань-арена». 16 июля в 17.30 начнется матч «Рубина» и «Краснодара». Отметим, лидер краснодарцев Федор Смолов наверняка не сыграет в матче из-за микронадрыва мышцы, так что хоть в чем-то казанцам повезло еще до стартового свистка. А дальше сами, ребята! В добрый час!