Слизни на наших участках появлялись и прежде, но в этом году их особенно много. Еще бы - дожди идут почти каждый день, нежарко. А такая погодка как раз для них! Эти многоядные вредители разбойничают на грядках с салатом и капустой, а уж ягоды земляники для них - любимое лакомство. Давайте припомним способы уничтожения слизней и попробуем выбрать самый эффективный. А поможет в этом наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

Заманить и уничтожить

В годы с обычной влажностью слизни стараются спрятаться от солнца в укромных уголках - под лежащими досками, камнями, в зарослях широколиственных сорняков. Там их и собирают при свете дня. Но нынешним летом стол и дом для вредителей готов, кажется, везде и всюду. В этом году нужно особенно постараться содержать участок чистым - без сорняков и растительного мусора, на захламленных участках бороться со слизнями просто бесполезно.

Взамен стихийных укрытий стоит соорудить ловушки-домики: доски, куски шифера, влажные тряпки, сложенные в несколько слоев куски толстой пленки разложить по участку и раз в несколько дней осматривать. Поверьте, «охота» не разочарует!

Почву на грядках, где растут привлекательные для моллюсков растения, лучше мульчировать не травой, под которой слизни найдут укрытие, а компостом, перегноем, присыпав древесной золой. Овощные грядки хорошо бы обрамить растениями, содержащими эфирные масла (шалфей, мята, душица, пеларгония). Если это не было сделано заранее, можно подсадить базилик и тагетес - с достаточным комом земли эти растения легко перенесут перемещение.

Можно поступить и от противного - посеять рядом с капустой салат. Взойдет он быстро, а его нежные листья для слизней привлекательнее капустных. Отвлекая вредителей на себя, салат убережет более ценную культуру. Не стоит дожидаться, когда салат выбросит цветочные стрелки: к горчащему растению у слизней вся любовь пропадает.

В интернете описаны многие способы борьбы со слизнями. Говорят, вредители не любят шершавых поверхностей. Советуют насыпать вокруг грядок полосы из крупнозернистого песка, толченой яичной или ореховой скорлупы, хвои.

Огородники, чьи участки находятся недалеко от водоемов, с успехом могут использовать измельченные речные ракушки. Нужно только следить за тем, чтобы в «стене» не образовалась брешь, через которую может проникнуть коварный и прожорливый враг.

Под растениями томата, перца или баклажана советуют раскладывать высушенную крапиву. Слизни ее боятся, и, если крапивы достаточно много, предпочтут обойти это место стороной.

Что для немецкого моллюска погибель...

Есть и спорные рекомендации. Скажем, совет немецких садоводов угощать брюхоногих пивом. Говорят, если врыть в землю стаканы и плеснуть туда пенистый напиток, особенно неумеренные вредители просто утонут в пиве, а более воздержанные «улягутся отсыпаться» неподалеку, где их легко собрать. Но опыт наших огородников показывает, что любовь слизняков к пиву сильно преувеличена или вообще надумана. А может быть, наши брюхоногие предпочитают другие напитки?

Американские фермеры, говорят, отлавливают слизней с помощью грейпфрутов. В половинке снятой кожуры прорезают маленькое отверстие и устанавливают это куполообразное сооружение на грядке. Но мало кто в Средней полосе России употребляет грейпфруты в большом количестве, да и неизвестно, как отнесутся местные моллюски к экзотическому фрукту. Малопригодными кажутся советы засыпать грядки солью, известью, горчичным порошком или молотым перцем, опрыскивать растворами нашатырного спирта или уксуса. Такие обработки пришлось бы проводить чуть ли не каждый день, а с постоянными дождями все это впитается в землю и вряд ли принесет ей пользу.

Зола действительно помогает хорошо. Вот только где ее столько взять? Костры ведь жечь запретили, а бани и печки в домах летом (даже таким сырым) топят редко.

Советуют выпускать на участок кур и уток, чтобы они прочистили грядки от слизней. Но домашняя птица есть не у всех, а забредшая соседская в поисках жучков-червячков способна взрыхлить все грядки и пощипать приглянувшиеся растения, а что не понадкусывает, то вытопчет. Разве что делать это осенью, после уборки?

У слизней в природе есть и другие враги: грачи, скворцы, галки, ежи, ящерицы, землеройки, кроты, лягушки, жабы. Хорошо бы переселить на участок несколько земноводных - избавят его от скользких вредителей и вреда растениям не принесут.

Лягушек и жаб можно заманить на участок, устроив для них мини-пристанища в виде куч листьев и веток, а то и выкопав маленький прудик. С ежами сложнее - слишком многолюдно и шумно в наших садах.

Стоит ли химичить?

Что же касается химических препаратов, то лучше ими не злоупотреблять. Только при острой необходимости можно обработать места скопления слизней порошковым суперфосфатом, калийной солью или 8%-ным железным купоросом. Еще одно простое средство - вечером после дождя или полива опылить междурядья гашеной известью или известью в смеси с золой (1:1). Обработку почвы повторять периодически (через 7 - 15 дней).

Весьма эффективное средство в борьбе со слизнями - гранулированный метальдегид, но за вегетацию можно сделать не больше двух обработок. К тому же лучше не рассыпать химикаты по поверхности междурядий, а поместить в свернутый трубочкой картон. Действующее вещество пестицидов токсично, и безопаснее, если гранулы не будут соприкасаться с почвой.

Категорически нельзя обрабатывать химикатами междурядья грядок, где растут зеленные культуры. На остальных участках обработку прекращают за 20 дней до сбора урожая.

В сырые годы успевает отродиться второе поколение слизней. Не исключено, что нынешней осенью можно будет увидеть не только «раскормленных» на наших грядках моллюсков, но и мелочь. Но пугаться этого не стоит. Как правило, взрослые особи зиму не переживают и погибают уже при -3 - 4 °C. Весной популяция начнет возрождаться из отложенных осенью яиц. Поэтому поздно осенью, пока не выпал снег, имеет смысл пройтись с граблями или плоскорезом по участку. Разворошив верхний слой почвы, мы вывернем наружу отложенные кучки светлых полупрозрачных яиц диаметром около миллиметра. Конечно, не все, но некоторые, оказавшись на поверхности, погибнут, а часть останется. И по весне мы продолжим борьбу!