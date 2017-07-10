В парках и скверах Казани могут появиться боксы с дезинфицирующим гелем.

Об этом сообщается на официальной странице проекта «Парки и скверы Татарстана» в соцсетях. Санитайзер — антибактериальный гель. Его используют для дезинфекции рук и поверхностей. Предполагается, что специальные боксы с этим гелем будут установлены в самых оживленных парках и скверах. Особенно полезен этот гель будет для родителей с детьми.

Сейчас идет сбор средств на реализацию этой инициативы. Необходимо собрать более 1 млн рублей.