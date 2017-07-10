Прокуратура Муслюмовского района РТ добилась погашения задолженности по заработной плате перед 232 работниками сельскохозяйственного предприятия этого района республики.

Сотрудники прокуратуры выявили факт невыплаты зарплаты 232 работникам общества с ограниченной ответственностью ООО «Урожай». Долг по оплате труда за январь-март 2017 года составил более 3 млн рублей. При этом работодатель скрыл задолженность по заработной плате от органов статистики.

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»), ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ («Предоставление недостоверных первичных статистических данных»). Должностное лицо подвергнуто штрафам на общую сумму 20 тыс. рублей в доход государства.

Кроме того, в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого главный бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия восстановлены - долг по оплате труда им выплачен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.