В Чистополе сегодня открылся новый медицинский диагностический центр с оборудованием для магнитно-резонансной томографии. Появление высокотехнологичного аппарата – это знаковое событие, так как ранее для проведения такого обследования чистопольцы были вынуждены ездить в Казань, сообщает ИА «Татар-информ».

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Министр здравоохранения республики отметил, что исследования для больных будут проводиться на бесплатной основе. Появление центра для МРТ поднимает диагностику на качественный уровень. Сегодня она нужна практически в 100 процентах случаев для окончательной постановки диагноза, для последующего наблюдения и периода восстановления.

«Качество жизни зависит от качества медицины и образа жизни. Отсутствие качественной диагностики может привести к большим затратам и серьезным последствиям», – в свою очередь добавил Дмитрий Иванов.