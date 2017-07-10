В это воскресенье команда движения «Зеленый Фитнес» проведет бесплатные тренировки.
Тематика тренировок – «Люди в зеленом». За максимально зеленый внешний вид участники получат приятные подарки и баллы рейтинга на сайте zelfi.ru. Самые активные участники по итогам летнего сезона бесплатно получат велосипеды.
Занятия пройдут возле Центра семьи «Казан», в Горкинско-Ометьевском лесу, а также в парках Горького и Урицкого. С собой желательно взять коврик для занятий. Начало в 10.00 в воскресенье, 16 июля. Вход свободный.
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