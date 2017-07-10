Казанцы наконец-то определились с выбором имени девочки, изображенной на стене одного из зданий производственного предприятия «Тасма». Ее назвали Мирой.

Конкурс на лучшее имя объявил на прошлой неделе в соцсетях глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Идея понравилась многим, и казанцы откликнулись на нее – на сайт администрации поступили свыше 60 имен, как национальных, так и нейтральных. Самыми экзотичными признаны Тасмабикэ или Тасмия, от исходного «Тасма». За понравившееся имя голосовало более 500 горожан.

С отрывом в 50 голосов победу одержало имя МИРА, которое по версии славянского происхождения означает «мир».

Для справки: Изображение девочки в татарском национальном платье и с лейкой в руках, которая поливает растущее рядом дерево, появилось на здании предприятии «Тасма» по улице Восстания в Московском районе. Высота рисунка с 10-этажный дом доставила 30 метров. Граффити было создано стрит-арт-художником и иллюстратором под творческим псевдонимом Sly Dog.