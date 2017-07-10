Первое место в «Индексе качества городской среды», подготовленном КБ «Стрелка», заняла Москва.

КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) подготовило «Индекс качества городской среды». Наиболее комфортной городская среда оказалась в Москве (73 процента от максимального количества баллов). На втором месте оказался Санкт-Петербург (65 процентов), на третьем – Казань (51). Об этом пишет газета «Известия».

Столица страны оказалась единственным городом, чье состояние оценили как хорошее (выше 70 процентов). Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50–69 процентов) или же неудовлетворительное (49 процентов и менее).

При этом Петербург и Казань смогли обойти Москву по критерию «Социально-досуговая зона»: 76 и 72 процента соответственно против 58. По всем остальным критериям столица показала лучшие результаты.

Всего КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России. Оценка проводилась по следующим критериям: «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из них складывались из ряда подпунктов (например, «Безопасности», «Комфорта» и «Разнообразия»). Индекс разработан в рамках программы развития городской среды. Это совместный проект КБ «Стрелка» и фонда Единого института развития в жилищной сфере, созданного АИЖК.

Партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин отметил, что индекс позволяет оценить состояние городской среды и выявить ее проблемные зоны.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень в свою очередь заявил изданию, что оценка качества городской среды нужна «в том числе для того, чтобы измерять эффективность работы муниципальных и региональных властей».

А генеральный директор АИЖК Александр Плутник рассказал, что Минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка» готовят методологические рекомендации по применению «Индекса качества городской среды» для оценки потенциала городских территорий и обозначения вектора их развития.