Заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию в 2022 или в 2024 году утвердила Международная федерация плавания.

FINA утвердила заявку нашего города, наряду с Гонконгом, Тайбэем и Будапештом. Напомним, что в Казани уже проходил чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Таким образом, Казань может принять водный чемпионат мира во второй раз за десять лет. Решение, в каком городе пройдет ЧМ по плаванию на короткой воде, будет принято 17 июля 2017 года, сообщается на сайте организации.