Виталий Мутко, Павел Колобков и Рустам Минниханов представят Россию на VI Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, – МИНЕПС VI. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Мероприятие пройдет в Казани с 13 по 15 июля. В столицу Татарстана для решения вопросов развития спорта и физической культуры приедут министры спорта из 42 стран, заместители глав профильных министерств и ведомств из 60 государств, всего более 400 гостей.

На конференции будут подведены итоги глобального развития в области спорта и сформулированы стратегические вопросы в сфере международной спортивной политики. Также планируется согласовать план действий, которому должны следовать министры.

Первый заместитель министра спорта РТ отметил, что для Татарстана - это очень важное мероприятие, поскольку оно проводится совместно с ЮНЕСКО. Это и сближение, и новые связи в плане мирового спорта в масштабе государств. Так как Татарстан заявляется на проведение крупных международных соревнований и проводит их с успехом, республике будет легче найти общий язык. Люди будут больше узнавать о Татарстане, о том, на каком уровне находится состояние развития нашего спорта. Мы сможем показать себя и Россию.

«Такие форумы мы и в будущем планируем проводить. Это уже плод нашей системной работы последних десятилетий. Мы являемся на мировой карте одной из основных точек в России. Мы имеем опыт Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта и Кубка конфедераций, наша республика и ее столица Казань стали узнаваемыми», — подытожил Халил Шайхутдинов.