2 июля в выгребной яме в одном из домохозяйств по улице Уссурийской города Казани обнаружены тела супружеской пары 1958 и 1960 г. р. и их сына 1985 г. р. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, хозяин дома занимался прочисткой засорившегося стока выгребной ямы и в какой-то момент вдохнул выделившийся из нее газ, предположительно метан, после чего потерял сознание. В надежде спасти его в яму спустился сын и также упал без чувств. Ставшая свидетелем трагедии женщина сообщила о произошедшем соседям и тоже залезла в яму, после чего потеряла сознание.

Тела погибших членов семьи извлекли прибывшие на место спасатели.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.