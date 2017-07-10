Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили Кредитную карту России по состоянию на I квартал 2017 года. Данные показали, что рост просроченной задолженности опережает рост кредитного портфеля в целом. Максимальный показатель закредитованности домохозяйств сохраняется в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской, Тюменской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

За I квартал 2017 года объем общей задолженности физических лиц в банках вырос на 0,6% относительно данных на начало года и составил 10 трлн 838 млрд рублей. Объем просроченной задолженности составил 879,4 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем в начале года. Таким образом, темп роста «просрочки» в четыре раза опередил прирост совокупного кредитного портфеля, что указывает на ухудшение финансового положения заемщиков - людям все труднее расплачиваться по взятым на себя обязательствам.

В пересчете на каждое российское домохозяйство (расчетный эквивалент средней семьи) объем задолженности в I квартале составил 191,9 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность - 15,6 тыс. руб. (8,1%). Для сравнения, в начале года доля «просрочки» была ниже на 0,2 процентного пункта и составляла 7,9%. Наиболее высокая доля просроченной задолженности на домохозяйство отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе (10,4%), где лидирует Республика Ингушетия (27,9%). Кроме того, доля «просрочки» высока в Республике Бурятии (12,9%), Омской области (11,2%) и Кемеровской области (11,1%).

Показатель закредитованности домохозяйств (отношение средней кредитной задолженности к среднегодовому доходу) на 1 апреля 2017 года составил 20%, не изменившись относительно уровня начала года.

Для сравнения, показатель средних месячных выплат к среднему месячному доходу (Pay-to-income, или PTI), который рассчитывает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в среднем по России составило 25,18%. Это означает, что средний российский заемщик отдает на погашение кредита примерно четверть месячного дохода. По данным НБКИ, средний PTI вырос почти на 2,5 процентного пункта за последние 6 месяцев, что указывает на рост долговой нагрузки на среднего заемщика. (Различие показателей закредитованности, рассчитываемых в рамках Кредитной карты России, и показателя PTI, рассчитываемого НБКИ, объясняется различной методикой расчета.)

Согласно Кредитной карте России максимальный показатель закредитованности домохозяйств сохраняется в Республике Калмыкии (43%), Республике Тыве (35%), Иркутской области (33%), ХМАО (32%), Тюменской, Новосибирской областях и Республике Чувашии (по 30% в каждом регионе). В остальных субъектах РФ показатель закредитованности домохозяйств ниже 30%. Минимальные показатели сохраняются в Крыму (не более 4%), что, вероятно, связано с недостаточным проникновением кредитных услуг в регионе.

При этом объем сбережений россиян на банковских вкладах и депозитах на 1 апреля 2017 года составил 24 трлн рублей, из которых 77% приходится на средства в рублях и 23% - в иностранной валюте. Объем вкладов незначительно снизился относительно показателя на начало года (-1,1%), что, вероятно, связано с переоценкой валютных вкладов из-за укрепления курса рубля. В пересчете на каждое домохозяйство средний депозит составил 425,5 тыс. рублей.

Наибольший объем сбережений в процентах от среднегодового дохода традиционно отмечается у домохозяйств Москвы и Санкт-Петербурга (94,2% и 70,6% соответственно). Меньше всего сбережений в банках относительно среднегодового дохода держат домохозяйства Чеченской Республики, Ингушетии и Дагестана (не более 6% в каждом регионе), сообщает пресс-служба ОНФ.

«Наш очередной мониторинг показывает, что ситуация относительно стабильная. Темпы роста просроченной задолженности нельзя назвать пугающими, однако это очевидно негативный тренд. И конечно, это следствие снижения доходов граждан. На этом фоне оживление рынка потребительского кредитования вызывает определенное беспокойство и актуальность внедрения механизмов ответственного кредитования растет день ото дня», - прокомментировал ситуацию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Кредитную карту России за I квартал 2017 года с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта «За права заемщиков».