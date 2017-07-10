Сегодня завершается экспедиция татарстанских поисковиков на Невский пятачок, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои. Со сборным отрядом Казанского клуба воинской славы встретился постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Постоянное представительство Республики Татарстан оказывает всяческую поддержку и помощь республиканским поисковикам в проведении экспедиций на Невский пятачок в Кировский район Ленинградской области, сообщает пресс-служба постпредства.

Постпреду Республики Татарстан поисковики показали места раскопок. Участникам экспедиции удалось обнаружить останки солдат, воевавших на территории Кировского района, солдатский медальон, кружки, остатки обмундирования и обилие отстрелянных гильз немецкого оружия. Условия поиска тяжелые - неблагоприятный климат, болотистая местность. Раскопки ведутся на глубине до трех метров. Однако, по словам самих поисковиков, трудности их не пугают и работают они с хорошим настроением.

Экспедиции в эту местность под Санкт-Петербургом давно стали традицией. Каждый год поисковики из разных городов находят здесь останки сотен незахороненных бойцов Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны на этом небольшом участке с начала сентября 1941-го по конец января 1944 года велись жестокие кровопролитные бои.

В этом году в поисковую экспедицию в район Невского пятачка из Татарстана отправились 42 человека: школьники из трех казанских гимназий (№6, 96, 139), а также учащиеся из Верхнеуслонского, Нурлатского, Нижнекамского, Альметьевского районов, преподаватели и взрослые поисковики.

Татарстанцы уже в 21-й раз находятся в экспедиции на Невском пятачке. В составе учебно-поискового лагеря - сборный отряд Казанского клуба воинской славы. Руководитель экспедиции - заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле, руководитель Казанского клуба воинской славы Михаил Черепанов. Для большинства учащихся это не первая экспедиция по местам боев. В этом году обнаружили 6 медальонов, останки 24 солдат.

За 21 год работы на этом мемориале поисковики Татарстана опознали с помощью коллег из других регионов России уже более 50 погибших в этих местах земляков. Всего же, судя по архивам, незахороненными остались еще более 50 тысяч защитников Невского плацдарма, среди которых почти 6 тысяч татарстанцев. В электронной Книге Памяти Татарстана теперь зафиксировано, что в боях на Невском плацдарме с 1941 по 1943 год погибла 1014 солдат и офицеров из нашей республики. Полный список опубликован на сайте tatfrontu.ru.

Татарстанцы ведут поисковые работы здесь с 1996 года.