Уникальная для России инновационная агротехнологическая выставка-форум «Всероссийский день поля - 2017» проходила с 5 по 7 июля на экспериментальном поле ФГБНУ «ТатНИИСХ» в Лаишевском муниципальном районе Татарстана.

Крупнейшая в России выставка-демонстрация передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования развернулась на площади 60 га.

В торжественном открытии форума приняли участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, министр сельского хозяйства Китайской Народной Республики Хань Чанфу, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и другие.

Приветствуя участников выставки, Александр Ткачев отметил, что «Всероссийский день поля» является эффективной площадкой для демонстрации передовых наработок в сфере АПК, обмена опытом и развития деловых контактов между отечественными и зарубежными аграриями.

«В этом году мы проводим мероприятие в Татарстане, который является локомотивом в самых различных отраслях России. Здесь применяются новые технологии, наблюдается динамичный рост объемов производства, высокий уровень качества продукции. Татарстанцы любят свою землю и являются примером для многих аграриев нашей страны», - подчеркнул министр.

По словам главы Минсельхоза РФ, агропромышленный комплекс России в последние годы серьезно развивается, решаются масштабные задачи программы импортозамещения. «Мы прирастаем в объемах производства, постепенно вытесняя с торговых полок импортную продукцию. За три года удалось сократить импорт продовольствия из разных стран в два с половиной раза. Это огромная победа наших селян, крестьян. Мы получаем серьезную поддержку со стороны федерального и регионального бюджетов. Через пять-семь лет планируется полностью закрыть дефицит продуктов питания и выйти на другие рынки», - сообщил Александр Ткачев.

Рустам Минниханов отметил, что «Всероссийский день поля» отличает наглядный формат презентации продуктов и решений в отрасли сельского хозяйства в полевых условиях.

«Экспозиции демонстрируют передовые достижения сельскохозяйственного производства. В текущем году в мероприятии принимают участие 300 компаний из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается более 15 тысяч профессионалов АПК. Будет представлено более 1100 единиц различной сельхозтехники», - констатировал Президент РТ и пожелал всем плодотворной работы, новых идей и решений, успешного сотрудничества.

Министр сельского хозяйства Китайской Народной Республики Хань Чанфу в свою очередь отметил, что Россия и Китай являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами, а сельское хозяйство - это важное направление для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества.

Также в рамках церемонии наиболее отличившиеся работники агропромышленного комплекса были удостоены государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Далее почетные гости ознакомились с экспозицией выставки. В разделе «Растениеводство» были представлены опытные поля с возделанными озимыми и яровыми культурами, новейшие технологии и методы селекции растений. В зоне «Инженерно-техническое обеспечение АПК» участники выставки продемонстрировали новейшие единицы сельскохозяйственной техники. В блоке «Животноводство» гости осмотрели секции, где были представлены племенные животные, оборудование, корма, добавки и ветеринарные препараты.

В рамках «Всероссийского дня поля» прошли семинары, круглые столы и мастер-классы, на которых участники смогли обсудить актуальные проблемы сельского хозяйства и пути их решения.