В Республике Татарстан местный житель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении пенсионерки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан предъявлено обвинение 43-летнему гражданину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 4 июля, находясь в лесу у озера Лебяжьего в городе Казани, обвиняемый встретил двух женщин 1956 г. р., собиравших грибы. Предложив показать грибные места, он завел их глубоко в лес, где отобрал у потерпевшей нож и, приставив к горлу, повалил на землю. Подруга потерпевшей попыталась отогнать мужчину, но тот набросился на нее с кулаками. Все же женщинам удалось отбиться от преступника, и он сбежал с места происшествия.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 7 июля злоумышленник был задержан у себя дома в Высокогорском районе республики. Мужчина, трижды привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности, причастность к совершению преступления не признал.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.