Сегодня, 12 июля, в парках и скверах Казани жителей города ждет насыщенная программа проекта «Культурная среда». Мероприятия пройдут на четырех площадках: в парках «Континент», им. Горького, Урицкого и в сквере «Дербышки», сообщает официальный портал мэрии Казани.
С 16.00 до 17.00 в парке «Континент» состоится выступление участников проекта «Жизнелюб» (ДК «Северный»). Следом стартует интерактивная программа с участием маленьких артистов ДК «Кадышево» с конкурсами и подарками, которая продлится до 18.30. Кроме того, в парке «Континент» будет организован «Литературный дворик» (с 18.30 до 19.30), а также концертная программа ДК «Северный» (с 19.30 до 20.00). Завершит очередную «культурную среду» проект «Кинолето». Зрители смогут увидеть отечественный фильм «Бриллиантовая рука» и принять участие в розыгрыше подарков от ведущих радиостанции.
Первым мероприятием в сквере «Дербышки» с 16.00 до 17.00 станет интерактивная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. После чего горожанам представят выступление коллективов художественной самодеятельности ДК им. Саид-Галиева, а также совместную концертную программу народного татарского ансамбля песни и музыки «Гэллер» и участников социального проекта «Жизнелюб».
В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького начиная с 16.00 казанцев ждет концертная программа «жизнелюбов» культурного центра «Сайдаш». А в 17.00 в парке выступят вокальный ансамбль «Вознесенские напевы», сольные вокалисты и чтецы, а также станцуют артисты ДК «Вознесенское».
В парке Урицкого «культурная среда» начнется в 16.00 с квеста «Сундук бабушки пирата» для ребят младшего школьного возраста. Здесь же в 16.30 пройдет мастер-класс по авиамоделированию, а также научное шоу «Вещелогия». В 17.00 казанский передвижной театр кукол «Колобок» покажет гостям парка сказку «По щучьему велению». Взрослым же будет интересно посетить встречу с психологом Татьяной Бажиной, которая в 18.00 проведет в парке занятие на тему «Как влияют эмоции родителей на поведение детей?» Завершит насыщенный культурный вечер народный музыкальный молодежный театр «Лориэн», который представит зрителям небольшую концертную программу «По страницам любимых мюзиклов».
Loading...