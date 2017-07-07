Сегодня, 12 июля, в парках и скверах Казани жителей города ждет насыщенная программа проекта «Культурная среда». Мероприятия пройдут на четырех площадках: в парках «Континент», им. Горького, Урицкого и в сквере «Дербышки», сообщает официальный портал мэрии Казани.

С 16.00 до 17.00 в парке «Континент» состоится выступление участников проекта «Жизнелюб» (ДК «Северный»). Следом стартует интерактивная программа с участием маленьких артистов ДК «Кадышево» с конкурсами и подарками, которая продлится до 18.30. Кроме того, в парке «Континент» будет организован «Литературный дворик» (с 18.30 до 19.30), а также концертная программа ДК «Северный» (с 19.30 до 20.00). Завершит очередную «культурную среду» проект «Кинолето». Зрители смогут увидеть отечественный фильм «Бриллиантовая рука» и принять участие в розыгрыше подарков от ведущих радиостанции.

Первым мероприятием в сквере «Дербышки» с 16.00 до 17.00 станет интерактивная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. После чего горожанам представят выступление коллективов художественной самодеятельности ДК им. Саид-Галиева, а также совместную концертную программу народного татарского ансамбля песни и музыки «Гэллер» и участников социального проекта «Жизнелюб».

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького начиная с 16.00 казанцев ждет концертная программа «жизнелюбов» культурного центра «Сайдаш». А в 17.00 в парке выступят вокальный ансамбль «Вознесенские напевы», сольные вокалисты и чтецы, а также станцуют артисты ДК «Вознесенское».

В парке Урицкого «культурная среда» начнется в 16.00 с квеста «Сундук бабушки пирата» для ребят младшего школьного возраста. Здесь же в 16.30 пройдет мастер-класс по авиамоделированию, а также научное шоу «Вещелогия». В 17.00 казанский передвижной театр кукол «Колобок» покажет гостям парка сказку «По щучьему велению». Взрослым же будет интересно посетить встречу с психологом Татьяной Бажиной, которая в 18.00 проведет в парке занятие на тему «Как влияют эмоции родителей на поведение детей?» Завершит насыщенный культурный вечер народный музыкальный молодежный театр «Лориэн», который представит зрителям небольшую концертную программу «По страницам любимых мюзиклов».