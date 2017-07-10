В Татарстане 1 июля стартовала акция «Чистые берега». Она приурочена к Году экологии в России и Году экологии и общественных пространств в РТ.

Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по водной площади рек и озер. Всего в республике 36 тысяч водных объектов.

О проведении в РТ акции «Чистые берега» доложил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Акция «Чистые берега» проводится второй год подряд. В 2016 году самыми активными жителями, поддержавшими ее, стали жители Альметьевского, Арского, Сабинского муниципальных районов, Казани и Набережных Челнов, сообщил Рустем Камалов.

В 2017 году активность также проявили жители Арского, Бугульминского, Дрожжановского, Сабинского муниципальных районов.

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ напомнил, что за нарушения 50-метровой водоохранной зоны предусмотрены штрафы для физических лиц от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

В республике также объявлен конкурс «Чистые берега», в котором предусмотрено 4 номинации: «Лучший муниципальный район по очистке водных зон водных объектов», «Лучшее сельское поселение», «Самый активный трудовой коллектив», «Самый юный и самый опытный участник».

Итоги конкурса будут подведены в сентябре, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Водные просторы - это наше богатство, и необходимо к ним бережно относиться, - заявил Рустам Минниханов. - Мы должны не только поддерживать, но и облагораживать эти площадки. Это также и работа по благоустройству набережных, зон отдыха граждан, мест для массового купания и других водных зон».

По словам Рустама Минниханова, необходимо уделять особое внимание всем площадкам, где есть соприкосновение с водой, прежде всего - водоохранным зонам.

