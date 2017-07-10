В этот четверг, 13 июля, с 10.00 до 12.00 в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан прием граждан проведёт Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Дмитриевич Нагуманов.

Со всеми вопросами вы можете обратиться в этот день в приемную Президента РФ в РТ по адресу: г.Казань, ул.Кремлевская, д.12/20.

Записаться на прием можно по телефону: (843) 221-80-36.

График личного приема граждан руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти РТ, депутатами Госсовета РТ, сотрудниками прокуратуры РТ, сотрудниками аппарата Конституционного суда РТ и нотариусами в приемной Президента РФ в РТ размещен на официальном сайте ГФИ по РТ в разделе «Приемная Президента РФ в РТ» (http://gfi.tatarstan.ru/), сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Республике Татарстан.