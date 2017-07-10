5 июля в 9 утра судебным решением была закрыта вторая карта мусорного полигона, который до недавнего времени эксплуатировался ЗАО «КЭК». Судебная тяжба между исполкомом Казани и этой компанией длится с 2008 года, и только 29 июня 2017-го вступило в силу решение суда о возвращении этого участка земли рядом с Самосыровской свалкой в муниципальную собственность, причем в первоначальном виде.

До этого на полигон ежедневно вывозилось, по оценке специалистов, около 1000 кубов мусора, а высота свалки достигла уже 20 метров.

Началось все с того, что в 2002 году ЗАО «КЭК» взяло данный полигон в субаренду. К тому времени на бюджетные средства здесь были построены одна карта, пруд-испаритель, автодорога, автовесовая с КПП, дренажная насосная станция, наружные сети водопровода и канализации, ограждение и водоотводная канава. Тогда полигон территориально относился к Высокогорскому району.

После изменения границ Казани в 2008 году случилось расторжение договора аренды между Минземимущества РТ и департаментом внешнего благоустройства. Как следствие, договор субаренды КЭК тоже прекратил свое действие. Но компания по сбору отходов продолжала свою деятельность, принимала ТБО у коммерческих организаций и даже построила на используемой земле две карты для захоронения мусора.

Естественно, исполком встал на защиту своей собственности и потребовал субарендатора либо покинуть территорию, либо привести отношения в надлежащий законный порядок. Но руководство КЭК в ответ обратилось в Арбитражный суд, чтобы он признал договор субаренды действительным. Увы, требование истца осталось без удовлетворения.

С тех пор началась череда судебных заседаний. Всего с 2009 года было вынесено 7 судебных решений, и все они в пользу исполкома Казани. В 2010 году Арбитражный суд РТ признал недействительным договор аренды земельного участка между ЗАО «КЭК» и палатой имущественных и земельных отношений Высокогорского района РТ, но исполком своего куска земли так и не дождался. Бывший арендатор не спешил расставаться с картой, дающей прибыль.

В феврале 2017 года Советский райсуд столицы РТ признал вторую карту полигона самовольным строением и обязал ЗАО «КЭК» прекратить работу и привести участок в первоначальный вид. Ответчик обратился в Верховный суд РТ, но он оставил решение суда первой инстанции без изменения. 29 июня 2017 года решение Верховного суда РТ вступило в силу, но руководство КЭК исполнять его не спешило.

Компания в 2016 году несколько раз пыталась заключить договор об аренде, но сделать это не позволяли два судебных решения о возврате городу принадлежащего ему имущества - земельного участка и дороги, на сегодняшний день они остаются неисполненными.

Проблемы появились у компании и со стороны экологов. Решением департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу от 6 июня 2016 года ЗАО «КЭК» отказано в переоформлении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Компания на данный момент имеет такую лицензию, которая позволяет лишь временно хранить отходы, а заниматься захоронением ТБО и прочими подобными делами ей не позволяет закон - нет прав на полигон.

Председатель комитета ЖКХ Казани Искандер Гиниятуллин, который и рассказал журналистам о закрытии второго полигона, отметил, что в последние годы захоронение ТБО КЭК проводит с грубейшими нарушениями.

- На полигоне нет гидроизоляции, дренажа, пруда-накопителя для сбора фильтрата, - говорит Искандер Гиниятуллин. - Нет противопожарной пересыпки грунтом, того и гляди произойдет самовозгорание мусора. Пока спасает ситуацию только дождливая погода.

Несомненно, журналистов интересовало будущее второй карты. Куда денет руководство КЭК такую гору отходов и куда будут вывозить мусор, который до этого времени принимал полигон? Не случится ли так, что городские площадки ТБО будут переполненными? И что станет с тарифами?

- В последние месяцы мы довольно часто встречались с руководителем ЗАО «КЭК» и обсуждали все эти вопросы, - говорит Искандер Гиниятуллин. - Ситуация была исправима еще в 2008 году, но, увы, не получилось. Сегодня это действительно громадная проблема - мы получили мини-копию Самосыровского полигона, только в самом худшем его варианте. Куда девать мусор, не знает ни директор компании, ни мы. Возможно, он будет вывозиться на другие полигоны: на Высокую Гору, в Зеленодольск, Пестрецы, на полигон «Восточный». Что касается перевозчиков, то они были предупреждены о закрытии второй карты за две недели вперед и, думается, успели оформить новые договоры. КЭК многие годы, игнорируя обязательное требование утверждать свои расценки в Госкомитете РТ по тарифам, принимал отходы по неутвержденным тарифам, то есть занимался незаконным предпринимательством. Мало того, полигон не включен в Госреестр объектов размещения, и за все эти годы КЭК не оплачивал аренду.

По словам Гиниятуллина, после закрытия полигона, эксплуатируемого КЭК, город не утонет в мусоре. В Казани более 60 коммерческих перевозчиков ТБО, есть другие полигоны, да еще планируется построить новый. В настоящее время все твердые бытовые отходы из Казани вывозятся на полигон «Восточный», который открылся в марте этого года.

- Мы просто защищаем муниципальную собственность, - резюмировал свое выступление глава комитета ЖКХ. - В дальнейшем, когда полигон будет приведен в первоначальный вид, земельный участок может обрести нового арендатора, который будет работать в рамках закона.

У директора ЗАО «КЭК» Артура Шанина свой взгляд на эту непростую ситуацию. Он убежден, что его компанию просто выдавливают с мусорного рынка.