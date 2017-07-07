Всероссийский фестиваль поэзии, посвященный 274-летию со дня рождения Г.Р.Державина, состоится 14 июля. Праздничные мероприятия пройдут в Лядском саду Казани и на Центральной площади Лаишево.

В 11.00 в Лядском саду состоится возложение цветов к памятнику Г.Р.Державину. В церемонии примут участие представители правительства РТ, члены Союза писателей РТ, общественность и горожане. Здесь же будет установлен «свободный микрофон», у которого молодые казанские поэты прочтут собственные сочинения и стихи Гавриила Романовича Державина.

Затем гости и участники фестиваля поэзии по традиции отправятся в Лаишевский район, где для них будут организованы экскурсии по державинским местам и по Музею Лаишевского края имени Г.Р.Державина.

В 16.00 на Центральной площади Лаишево начнется праздник поэзии и состоится вручение Республиканской премии имени Г.Р.Державина, сообщает пресс-служба Минкульта РТ. Здесь же назовут имена победителей детского творческого районного конкурса «Старик Державин нас заметил...»

Фестиваль организован Министерством культуры РТ, Союзом писателей РТ, Лаишевским муниципальным районом, Национальным музеем РТ.

