Стала известна программа международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар», который пройдет 12 - 13 августа. Участников ожидают массовые бои-бугурты, конный турнир, танцы эпохи Средневековья под живую музыку, театральное представление «Из истории древнего города Болгара», боевые машины и лучный тир.

Фестиваль впервые в этом году получит статус международного. В программу фестиваля вошли клубный чемпионат Европы по историческому средневековому бою и Кубок донжона по боям один на один, сообщает ИА «Татар-информ».

Первый день фестиваля откроется в 10 часов утра боевым турниром десять на десять «Битва дворов». Затем участников ожидают конный турнир, бугурт (массовое сражение по историческому средневековому бою), турнир по историческому средневековому бою один на один - Кубок донжона - и отборочные поединки клубного чемпионата Европы - 2017. В 20.30 пройдет концерт фолк-рок-группы Teufelstanz, а в 21.30 вниманию зрителей будет представлена «Огненная сказка».

Кроме того, публику ждут танцы средневековой Европы, русские народные песни, игры и хороводы, танцы с холодным оружием, мастер-классы по средневековым танцам и использованию флаговых поев, показ исторических костюмов, театральное представление «Из истории древнего города Болгара» (в 12.00) и выступления других фолк-групп. В рамках исторической ярмарки будут организованы мастер-классы по средневековым ремеслам. Состоится и ярмарка народных промыслов. Обе ярмарки будут работать с 10 до 19 часов. Желающие смогут посетить тир и пострелять из аналогов средневековых луков и арбалетов.

Для детей будет организована тематическая площадка «Средневековый детский мир», где они смогут поиграть в старинные игры, поводить хороводы и поучаствовать в боях на мечах.

13 августа в рамках ристалища состоится Гран-при Европы среди клубных команд пять на пять по историческому средневековому бою под эгидой HMB Russia (начало в 11.00). В 13.00 вновь будет организован бугурт.