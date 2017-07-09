В России от этой редкой генетической болезни страдают 360 детей.

Однако по данным Ассоциации содействия больным синдромом Ретта, детей, подверженных этой редкой генетической болезни, на самом деле в разы больше. Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Отметим, что синдром Ретта является достаточно коварным заболеванием. До 6-18 месяцев развитие ребенка протекает нормально. Лишь потом возникают проблемы с дыханием, нарушается координация движений, появляются другие признаки.