Жительницу Зеленодольска признали виновной в преступлении, совершенном в марте.

Как выяснилось, 22 марта подсудимая в состоянии алкогольного опьянения на такси доехала до одного из домов по улице Сайдашева. В тот момент, когда водитель отлучился из машины, женщина решила взять управление на себя и угнала автомобиль. Однако далеко ей уехать не удалось — она врезалась в припаркованную машину. Сразу после ДТП виновную задержал хозяин такси.

Суд приговорил угонщицу к штрафу в размере 40 тыс. рублей и лишению водительских прав на 2,5 года. Свою вину женщина признала полностью.