«Полагаю, что мы получим ответ от Президента РФ», – заметил глава татарстанского парламента.

Обращение Государственного Совета ТТ к Президенту РФ Владимиру Путину, касающееся создания комиссии для рассмотрения вариантов разграничения предметов ведения и полномочий между органами госвласти России и Татарстана, глава парламента республики Фарид Мухаметшин на пресс-конференции назвал «уважительным обращением, не ультимативным заявлением».

«Мною подписано постановление о том, чтобы направить обращение Президенту Российской Федерации и опубликовать его в средствах массовой информации для исключения всех сомнений и домыслов. Госсовет единогласно поддержал текст обращения», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Он обратил внимание на то, что депутаты в тексте обращения выразили признательность Президенту России Владимиру Путину за тот договор, который действует по сегодняшний день. «Он позволил стабилизировать ситуацию – как в стране, так и в Татарстане. Более того, мы признательны за то, что Президент России возвел его в ранг федерального закона. И он стал обязательным для всех структур, в том числе и федеральных, на территории республики и страны», – отметил Фарид Мухаметшин.

«Депутаты признали, что роль этого договора исключительно важна. Безусловно, есть желание решить вопросы, связанные с возможной ситуацией, которую могут вызвать правовые коллизии в последующем. И обратились к Владимиру Путину, чтобы он сохранил статус президентства в Татарстане, как это и записано в Конституции РТ о названии первого лица нашей республики. Второй тезис – мы опираемся в этих вопросах на волю, высказанную на съезде народов республики, прошедшем в апреле текущего года», – добавил он.

Глава парламента РТ также считает, что нахождение правовых решений – в компетенции федерального центра и республики. «Мы написали в обращении, что нужно создать специальную комиссию, чтобы продолжить поиск правовых решений по действующим нормам Конституции Татарстана и отдельных ее статей, чтобы в правовом поле Российской Федерации республика была достойно представлена. Подчеркивается, что именно договор позволил Татарстану подняться на сегодняшний уровень», – пояснил Председатель Госсовета.

«Это вполне уважительное обращение, не ультимативное заявление. Это обращение, которое начинается со слов признательности. Также депутаты показывают проблему, над которой предстоит совместно работать. В обращение всего-то два главных момента – мы просим сохранить институт президентства и образовать комиссию, которая бы совместно с представителями нашей республики изучила вопросы и нашла правовое решение. Мне кажется, это важно – находиться в прямом диалоге с федеральным центром. Полагаю, что мы получим ответ от Президента РФ», – заключил Фарид Мухаметшин.