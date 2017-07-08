Фонд поддержки напоминает, что реестр будет закрыт 31 июля 2017 года.

Республиканский фонд поддержки (РФП) призывает клиентов Татфондбанка и Интехбанка поторопиться с включением в реестр кредиторов, сообщает пресс-служба фонда. Клиентам ТФБ и Интехбанка напоминают, что реестр будет закрыт 31 июля 2017 года и после закрытия не включенные в реестр лица теряют возможность предъявления имущественных претензий.

«РФП подчеркивает: включение в реестр кредиторов — это один из факторов, на которые Фонд планирует ориентироваться при составлении списка лиц, имеющих право на поддержку. Мы должны видеть, что пострадавшее лицо исчерпало все законные способы защиты своих прав. Напомню, что Фонду предстоит проделать огромную аналитическую работу для определения приоритетных категорий лиц, которые нуждаются в поддержке, порядка и размеров оказываемой поддержки. Учитывая субъективность вопроса и отсутствие прецедентов, предполагается, что определение указанных параметров будет комплексным», — заявил исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов.

В случае отказа конкурсного управляющего включить клиента банка в реестр кредиторов, следует написать в Арбитражный суд Татарстана жалобу на отказ. Такая жалоба будет рассмотрена в рамках дела о банкротстве кредитных организаций.