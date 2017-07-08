По традиции на этом престижном конкурсе российские СМИ соревнуются на лучшее освещение темы патриотического воспитания в своих изданиях. Организаторы конкурса - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб. Коллективом редакции «Казанские ведомости» на суд жюри была представлена серия публикаций в рамках рубрики «История войны в вещах» - уникальные истории наших читателей, в которых они рассказали о семейных реликвиях времен Великой Отечественной войны и подвигах своих предков.