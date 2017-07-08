«Казанские ведомости» стали победителями в российском конкурсе «Патриот России»

На этой неделе стало известно, что газете «Казанские ведомости» присуждено третье место в XVI всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России» 2017 года в номинации «Россия - великая наша держава» за серию военных историй, опубликованных на ее страницах. Все они в дальнейшем вошли в сборник «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны» (автор-составитель - главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова).

По традиции на этом престижном конкурсе российские СМИ соревнуются на лучшее освещение темы патриотического воспитания в своих изданиях. Организаторы конкурса - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб. Коллективом редакции «Казанские ведомости» на суд жюри была представлена серия публикаций в рамках рубрики «История войны в вещах» - уникальные истории наших читателей, в которых они рассказали о семейных реликвиях времен Великой Отечественной войны и подвигах своих предков.

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